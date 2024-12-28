離開洋基轉投老虎　托瑞斯發文感謝：披上條紋球衣是榮耀



▲托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約洋基隊明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）今年季後成為自由球員，根據多家美國媒體報導，托瑞斯將以1年短約轉戰底特律老虎隊，他也透過個人IG發文感謝洋基隊。

28歲托瑞斯職棒生涯2013年從芝加哥小熊隊起步，2016年季中被交易到洋基隊，2018年上到大聯盟，當年敲出24支全壘打，2019年則有單季38轟，90分打點，2018年與2019年皆入選明星賽。

本季托瑞斯出賽154場，掃出15發全壘打，63分打點，打擊率0.257，上壘率0.330，長打率0.378，季後成為自由球員，與老虎隊簽下1年1500萬美元（大約4.9億新台幣）合約。

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托瑞斯在IG發文，「哇，該從何說起呢？2016年開始洋基就是我的家，作為一名懷著遠大夢想的委內瑞拉大男孩，能在世界上最史詩般的城市打球，是我的榮幸。洋基給我所有實現童年夢想需要的愛與支持，披上條紋球衣對我和我家人來說，是很大的榮耀。」

此外，托瑞斯也說，「感謝洋基球團、教練團與所有工作人員，你們教會我許多場上與場下的課題，包括任何小事，我都將永遠記在心裡。洋基球迷們，感謝你們帶給我的一切，還有你們的不離不棄，你們總是在我好或不好的時候，給我支持與動力，我的隊友們，我愛你們每一個人。謝謝你們帶給我的美好回憶與信任，讓我從第一天開始，就能和你們一起為同一目標並肩作戰，你們將永遠在我的生命中留下印記。謝謝你，紐約洋基隊。」