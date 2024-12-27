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「火球男」呂偉晟腰傷好轉　味全龍安排春訓最終測試

▲▼中職呂偉晟。（圖／記者李毓康攝）
▲呂偉晟。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍24歲投手呂偉晟6月23日投1人次被換下場，由於傷勢困擾，後來申請任意引退，先前傳出呂偉晟有意重返投手丘，跟著球隊秋訓，至於是不是有機會延續生涯，球團計畫安排明年春訓測試。

6月23日味全在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，呂偉晟在第8局上場，面對林安可投出四壞球保送，後來被換下場，傳出因為生涯規劃，腰部有傷勢，後來6月30日聯盟公告任意引退。

11月傳出呂偉晟參與味全在斗六球場秋訓，味全領隊丁仲緯也證實，「呂偉晟由於腰傷逐漸恢復，有表達想要重新投球的想法，因此將透過秋訓觀察。」

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經過秋訓之後，呂偉晟近期都在天母球場自主訓練，丁仲緯則說，「目前規劃是呂偉晟先參加明年春訓，畢竟原本是腰傷的問題，希望透過測試，如果可以實戰最好，可以整體評估。」

過去最快球速可以投到153公里，呂偉晟生涯一軍出賽66場，全部都是後援，戰績2勝3敗19中繼2次後援成功，投了58.1局，防禦率5.55，46次三振，45次四死球。

按照聯盟規章，雖然呂偉晟已經提出任意引退申請，但可以申請復籍，回到原球團效力，畢竟呂偉晟還年輕，只要身體能夠維持健康，依舊是球隊可用戰力。

關鍵字： 中職味全龍

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