從小仰慕阿部慎之助　甲斐拓也繼承巨人10號



▲甲斐拓也加入巨人。（圖／資料照）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒32歲軟銀隊捕手甲斐拓也今年季後行使自由球員，接受巨人隊5年15億日圓合約條件，今日球團舉辦加盟記者會，披上巨人隊監督阿部慎之助球員時期的10號球衣。

季後甲斐拓也提出國內自由球員，軟銀隊雖然提出4年總額，超過10億日圓大約留人，但巨人隊以5年15億合約網羅。

甲斐拓也表達決心，「我將重新開始，以新的心態，再次作為棒球選手從這裡出發。」

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阿部慎之助10號球衣交給甲斐拓也，甲斐拓也提到，「阿部慎之助監督在洽談過程中有說，在場上捕手就是監督。希望我能成為指揮官，並且希望我能繼承10號，這些話讓我既高興，但多少有些壓力。」

阿部慎之助則說，「10號是我非常有感情的背號，如果甲斐拓也能來，絕對非他莫屬。如今能夠實現，我真的非常高興。」

同時甲斐拓也選手還說，「從小學時期就看到阿部慎之助監督，穿著捕手裝備的樣子，讓我覺得很帥，這是最初的印象。」

此外，甲斐拓也透露從小就對阿部慎之助監督懷有憧憬，阿部慎之助聽聞笑說，「聽到他說小學時期就看著我，讓我覺得自己年紀大了，先前洽談的時候，可能還沒有完全決定，但最終他能來到這裡，我覺得展現出誠意是值得的。」