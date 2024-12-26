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樂天桃猿開季找4洋投　肯特仍在討論名單

▲▼肯特。（圖／樂天桃猿提供）
▲肯特。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿昨天宣布簽下29歲左投霸鉧德（Jonathan Bermudez），威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂（Marcelo Martinez）續約只差細節，至於肯特（Matt Kent）還在討論名單。

今年威能帝25場先發，戰績10勝8敗，投了151.2局，被擊出162支安打，包括6發全壘打，113次三振，36次四死球，防禦率3.50，季後挑戰賽首場，繳出7局只失2分。

魔神樂本季先發24場，戰績13勝3敗，投了149.2局，被擊出131支安打，包括10支全壘打，114次三振，38次四死球，防禦率2.04，WHIP值1.10，季後挑戰賽第2戰先發6局用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下勝投。

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威能帝與魔神樂都是樂天首要續留人選，樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，「威能帝和魔神樂只差細節，而肯特今年對於球隊有貢獻，還在討論名單內，但目前其他新洋投放在優先洽談順序。」

沈鈺傑透露，「球隊開季計畫找4名洋投，現階段第4名洋投持續洽談當中，人選方面左、右投也都有，但沒有日籍投手，主要都是美籍或是中南美洲球員。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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