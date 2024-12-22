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富邦悍將公布外籍教練團　後藤光尊接下二軍教頭

▲富邦悍將公布外籍教練團。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將二軍投手教練島崎毅、、副領隊林威助、二軍總教練後藤光尊。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將備戰新球季，宣布新任外籍教練團成員，曾擔任日本職棒歐力士猛牛打擊及內野守備教練的後藤光尊將出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練。

同樣來自日本的島崎毅將擔任二軍投手教練，美國籍的鮑伊（Charles Poe）則受聘擔任一軍打擊教練，後藤光尊及島崎毅兩位教練已在日本千葉的Next Base訓練中心與副領隊林威助及教練團會合，悍將2025年度完整教練團成員將於近日確定後一併公布。

富邦悍將新年度的二軍總教練由日籍教練後藤光尊擔任，球員時期曾效力於歐力士猛牛和樂天金鷲，15年職業生涯累積1265支安打及95支全壘打，主要擔任二壘手、第三棒，並曾擔任歐力士隊長一職，在守備上內野各守位表現亦受到高度評價，引退後曾擔任歐力士隊的打擊、內野守備及跑壘教練職務，2022年轉任日本獨立聯盟石川百萬之星隊總教練，期間更曾復出擔任球員，以實際行動帶領年輕選手，後藤光尊在明年球季將擔任二軍總教練兼野手綜合守備教練，與副領隊林威助通力合作，共同培養悍將的年輕新秀。

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新任日籍二軍投手教練島崎毅，曾在日本火腿隊有多年投手教練經歷，球員生涯曾效力過火腿、中日和廣島等球隊，2002年引退後加入日本火腿教練團，在火腿隊擁有超過20年的豐富資歷，期間曾擔任一、二軍投手教練及球探，2024年則擔任獨立聯盟富山GRN雷鳥隊投手教練。島崎毅教練明年加入悍將後，將擔任二軍投手教練，為球隊投手群提供指導。

一軍打擊教練由美國籍鮑伊擔任，鮑伊擁有超過20年的打擊教練資歷，曾擔任過藍鳥、白襪小聯盟體系打擊教練，也曾來到台灣加入中華職棒擔任打擊教練。近年則致墨西哥聯盟球隊擔任首席教練一職，明年球季將再度來到台灣加入富邦悍將擔任一軍打擊教練，協助悍將打者們提升打擊表現。

在3名外籍教練團成員加入後，悍將2025完整教練團成員將於近期底定後一併對外公布，悍將球團計劃自12月23日起展開重訓與體能練習，幫助選手強化基礎體能，以順利銜接1月中旬的春訓，迎戰2025年正式球季。

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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