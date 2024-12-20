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味全連搶朱育賢、陳子豪　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

味全龍今年在季後自由市場可望一舉網羅朱育賢與陳子豪，當年曾發起「滅頂」活動的張仁吉在臉書上發文，標題寫下「魏應充用心經營，給予高度肯定」。

以下為張仁吉臉書發文內容

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味全先前以4年合約總值4800萬簽下樂天桃猿朱育賢，這幾天可望再以5+5年合約總值破億搶下中信兄弟陳子豪，當年「滅頂」行動發起人張仁吉今日發文提到，中華職棒最近的交易市場熱鬧非凡，其中以味全龍可能以極高機率簽下中信兄弟的陳子豪最為震撼。這筆交易不僅讓球迷感到驚訝，也重新定義了中華職棒的薪資結構與球員價值。

味全龍不僅簽下了朱育賢，還可能以10年總價超過1億元的天價合約拿下了陳子豪，成為中華職棒史上第一位簽下10年球員合約的選手。這個合約不僅象徵著球隊對陳子豪實力與潛力的高度肯定，也顯示出味全龍在經營球隊上的決心。

味全龍董事長魏應充的角色在這其中尤為關鍵。儘管他過去因頂新油品案件引發社會不滿，並曾讓我參與發起了滅頂行動，但近年來他在棒球領域的努力，讓人不得不重新審視他的貢獻。從復活味全龍到帶領球隊奪下中華職棒總冠軍，魏應充在振興台灣棒球方面的努力有目共睹。

此次簽下陳子豪的合約更是為中華職棒寫下嶄新的歷史篇章。這筆金額龐大的合約，不僅提高了球員的職業價值，也為其他球隊設立了新的標桿。同時，這也象徵著中華職棒生態進入了一個新的階段，球隊間競爭更為激烈，球員也有機會獲得更好的待遇與發展空間。

作為球迷，我對魏應充在中職的用心經營深感佩服。他不僅投入了大量的金錢，更在團隊管理與資源分配上展現出了長遠的眼光。這種全方位的支持，不僅讓味全龍快速崛起，也間接促進了中華職棒的整體發展。球員待遇的提升，除了能吸引更多優秀的年輕人投入棒球運動，也讓更多的球迷看到棒球比賽的精彩與價值。

然而，對於魏應充，我的心情是複雜的。一方面，他曾因頂新案件引發社會公憤，另一方面，他在棒球界的努力又確實值得肯定。人非聖賢，孰能無過。過去帶給社會的紛爭雖然無法抹去，但現在的努力卻應該獲得應有的掌聲。從復活味全龍到簽下陳子豪，他的一舉一動都在改變台灣棒球的生態。

未來，我希望中華職棒能持續提升競爭力，吸引更多國內外優秀選手的加入，同時也希望球隊經營者能以長遠的眼光，推動中職朝向永續發展。魏應充的案例告訴我們，無論過去如何，一個人的行動與努力足以改變大眾的觀感。希望他能繼續在台灣棒球界發揮影響力，帶領中職邁向更高的高峰。

謝謝你，魏應充，為中華職棒帶來的新氣象。不僅是球員的受益者，更是廣大球迷的福音。你的努力，讓我們看到了中華職棒的未來，也讓我們更加期待下一個感動的時刻。

關鍵字： 中職味全龍

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