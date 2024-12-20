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陳子豪10年約模式「新突破」　葉總不擔心外野守備

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）
▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟29歲外野手陳子豪經過多支球隊競爭，確定落腳味全龍，今天味全龍正式公告達成10年合約共識，季後自由市場補進強打朱育賢與陳子豪，味全總教練葉君璋認為，「這份合約對於中華職棒是很大的突破。」

本季陳子豪出賽87場，17發全壘打，60分打點，上壘率0.355，長打率0.515，打擊率0.276，季後申請成為自由球員，引起多隊競逐。

今天味全球團宣布與陳子豪選手達成合約共識，合約長度達10年，合約總值達1.3億，相關內容完成程序後公布，對於陳子豪這份5+5年合約，葉君璋認為，「確實很大的改變，也是個突破，跨了很大一步，以往大聯盟的經營方式，包括像是有選擇權的條件，以前可能中職比較沒有做過，在談約過程更有彈性。」

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包括朱育賢與陳子豪，雖然味全都不是提高最高價碼，葉君璋表示，「公司成立以來到現在，可能是所做的事情，給球員的感覺，才有最後的結果，老闆的眼光算是蠻遠的，給我們很多想法與觀念，球員會認同，自然有一些機會。」

陳子豪確定加入味全，葉君璋認為，「當然球隊實力增強無庸置疑，同時也讓中職未來越來越多元，有更多面向，以前覺得不可能的事情，現在有很大突破，陳子豪基本上定位放在守外野，希望他可以達到一定出場數，替球隊貢獻，以自由球員來說，年紀還算輕，希望持續進步，守備方面可以練，這一點並不會擔心。」

葉君璋提到，「過去球隊一直以來都是靠自己培養與訓練，雖然有郭嚴文或是陳禹勳進到球隊，但這次意義有點不一樣，讓選手認知不可以太安逸，之前公司努力培養球員，可以安定去成長，現在進入另一個階段，球員必須要讓自己更進步，要跟其他球隊進來的球員一起去合作與競爭，這都是學習的一部分。」

1月份將率領球員飛往美國訓練，朱育賢也有報名，葉君璋則說，「陳子豪有自己的安排，應該是不會參加，希望朱育賢與陳子豪進來之後，除了幫助球隊加分之外，並且提高其他球員的分數，帶來化學效應，這樣才有意義。」

關鍵字： 中職味全龍

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