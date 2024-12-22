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富邦新任二軍教頭「全能型」　林威助透露選才關鍵

▲富邦悍將副領隊林威助與二軍總教練後藤光尊。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將副領隊林威助與二軍總教練後藤光尊。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將今天宣布明年外籍教練團，其中找來前日本職棒歐力士隊教練後藤光尊接手二軍總教練，目前人在日本的富邦副領隊林威助接受訪問，提到對於兩名外籍教練的看法。

曾擔任日職歐力士隊打擊及內野守備教練的後藤光尊將出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練，同時延攬前火腿隊投手教練島崎毅擔任二軍投手教練。

談到這次網羅外籍教練過程，林威助表示，「透過公司與個人尋找，後藤光尊球員時期守過二壘與游擊，也曾經守過外野，算是全能型的野手，在歐力士隊當過教練，還有獨立聯盟總教練經歷，是二軍總教練蠻適合的人選。」

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林威助提到，「後藤光尊跟我是同年，彼此知道對方，雖然個子不算高，但守備能力與打擊都有一定水準，這種類型的教練並不多，不是只有單一的守備位置。」

找來內野出身的後藤光尊擔任二軍總教練，不免讓人聯想當年找平野惠一來台，恰巧有異曲同工之妙，林威助認為，「內野守備這一塊蠻重要，守備先加強，這是目前最主要的想法，而投手教練島崎毅資歷豐富，洽談過程也很有自己的想法，差不多有20年經歷，看過非常多，應該對於年輕投手有蠻大幫助，希望本土教練可以吸收好的地方。」

另外，林威助也說，「找來外籍教練，提供本土教練或是年輕球員更好的資訊，日式有細膩的地方，但美式也有好的地方，現在基本上沒有分美式或是日式，兩名日籍教練預計明年1月中旬會來台 。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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