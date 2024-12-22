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鈴木一朗候選名人堂　大聯盟專家預測全票通過

▲鈴木一朗全程英文致詞，感謝水手球團、球迷多年照顧。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本名將鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

日本傳奇球星鈴木一朗進入2025年名人堂候選名單，大聯盟官網撰文提到，鈴木一朗很有機會全票通過，成為名人堂野手第一人。

大聯盟官網找來55位專家預測哪些2025年名人堂候選球星將會被全美棒球記者協會（BBWAA）票選進入名人堂，鈴木一朗以全票通過

生涯累積422次救援成功，瓦格納（Billy Wagner）獲得54票、得票率98％，251勝塞揚名投沙巴西亞（CC Sabathia）則是36票。

鈴木一朗在2001年旅美首年獲得美國聯盟新人王、美國聯盟年度最有價值球員、美國聯盟盜壘王，2度取得美聯打擊王、10屆美聯外野金手套，2004年締造單季262安紀錄，連10年單季至少200支安打。

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大聯盟生涯鈴木一朗寫下豐功偉業，累積3089支安打，打擊率0.311，117轟，780分打點，還有509次盜壘成功，名人堂歷史上唯一獲得全票通過是生涯摘下652次救援的洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera），鈴木一朗入選名人堂沒有太大問題，外界關注是不是能以全票入選，成為史上野手第一人。

關鍵字： MLB棒球

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