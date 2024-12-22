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萊恩、盈盈化身耶誕老公公　超過300球迷報名交換禮物

▲萊恩、盈盈現身藍晒圖文創園區化身耶誕老公公送禮物。（圖／統一球團提供）
▲萊恩、盈盈現身藍晒圖文創園區化身耶誕老公公送禮物。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

下週三就是耶誕佳節，今日下午台南市藍晒圖文創園區特別熱鬧，特別邀請統一7-ELEVEn獅吉祥物萊恩、盈盈，舉辦「耶誕禮物交換會」活動，這也是繼續2020年後，相隔4年再次舉辦。

本次萊恩盈盈耶誕禮物交換派對，採開放預約報名參加，短短兩天吸引超過300位粉絲線上報名參加，將從中抽出幸運50位球迷一起進行交換禮物活動。

萊恩、盈盈為了答謝球迷的長期支持，萊恩特地把自己的實戰球衣彩繪耶誕塗鴉，也特別在簽名球上親自塗鴉，把自己的心意希望透過耶誕禮物交換會給球迷最棒的驚喜，而盈盈把自己的實戰球衣透過裁縫製作成抱枕、小提袋，贈送給幸運參與的球迷，為了這次耶誕禮物交換會活動，萊恩、盈盈花了兩週時間，把每一個禮物精心準備，答謝球迷的支持。

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統一獅萊恩表示：「今天天氣變冷許多，現場看到許多球迷帶著禮物一起來參與，有點小心疼，希望大家要做好保暖，千萬別生病了，很謝謝大家的參與，可惜自己準備的禮物有限，希望無論球迷今天抽到什麼樣的禮物，都別失望喔，要開開心心歡度耶誕。」

今日除了耶誕禮物交換會外，萊恩也特別準備自己塗鴉的耶誕賀卡，限量300張，送給現場民眾一起感受耶誕節的熱鬧氛圍，今日耶誕禮物交換會，萊恩也收到20份球迷的禮物，其中包括桌上型電暖爐、保溫杯、客製化手提袋等，每一個禮物都讓萊恩、盈盈感到十分幸福，讓大家破費了。

今日萊恩、盈盈也特別裝扮成聖誕老公公，現場舞蹈展現耶誕熱鬧氛圍，而藍晒圖文創園區，在這系列也打造成藍色小鎮，定時都好雪花紛飛，讓現場彷彿來到歐洲耶誕世界，本次萊恩、盈盈也和民眾一起合影、簽名，滿足每一個球迷的期待，讓許多小孩子們提早度過最特別耶誕佳節。

統一獅總經理蘇泰安表示：「很感謝藍晒圖文創園區長期與獅隊合作，從嘟嘟引退、古林睿煬旅外、設計展到這次耶誕佳節合作，充份讓獅隊與在地店家商圈合作能夠長久，並透過活動舉辦，讓市民參與活動與在地職棒球隊一起互動，創造商圈、球隊及市民三贏，期待2025年球季期間能有更多的合作模式，讓統一獅成為在地市民驕傲，且唯一支持的球隊。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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