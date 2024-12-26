陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑



▲台鋼雄鷹投手陳柏清返校捐贈加菜金。（圖／南華大學棒球隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

佛光山南華大學棒球隊日前剛結束大專棒球聯賽預賽賽程，以13勝2敗取得預賽第一名，進入8強複賽，世界12強中華隊國手陳柏清24日返回球隊探視學弟，並且捐贈與背號相同的66000元給球隊。

過去陳柏清曾帶領南華大學奪得梅花旗亞軍、大專盃進入4強，本次特別鼓勵學弟在大專聯賽可勇奪佳績，陳柏清表示，「要鼓勵學弟們，展現不放棄的精神，期許球隊於大專聯賽攻頂成功，完成他畢業前未完成的夢想。」

對於恩師蔡仲南教練，陳柏清特別感謝地說，「過去大學時期蔡總針對每一位選手因材施教，對每位選手都不放棄，時時勉勵且照顧球員起居，進入職棒後，時時刻刻叮囑我職棒選手該承擔的責任，才有今年度不錯的表現。」

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12月26日南華大學將於台體大棒球場，展開113年大專棒球聯賽複賽的賽程，爭取進入4強門票。

陳柏清也說，「感謝過去教練教導，以及球隊提供這麼好的資源，可以成就現在的成績，期待學弟們可以再創佳績，成為棒球新興強權，並且珍惜現在有這麼好的資源。」



▲台鋼雄鷹投手陳柏清返校捐贈加菜金。（圖／南華大學棒球隊提供）