太空人明星三壘手續約陷僵局　經紀人波拉斯開砲批評



▲休士頓太空人隊布萊格曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

休士頓太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）今年季後成為自由球員，先前動刀處理右手肘骨刺，目前與球隊續約陷入僵局，經紀人波拉斯（Scott Boras）受訪時開砲批評太空人。

30歲布萊格曼在2019年與太空人簽下5年1億美元延長合約，今年合約到期，本季敲出26發全壘打，75分打點，打擊率0.260，生涯則有191轟，663分打點，打擊率0.272。

季後布萊格曼成為自由球員，包括紐約洋基隊、波士頓紅襪隊、多輪藍鳥隊、底特律老虎隊以及紐約大都會隊都有興趣網羅。

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太空人隊總管布朗（Dana Brown）日前受訪提到，曾有意與布萊格曼續約，提出最好報價，但談判陷入僵局，只好採取其他行動補強。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）曾撰文點出，太空人隊開給布萊格曼6年總值大約1.56億美元合約，但布萊格曼團隊想要超過2億美元的合約。

波拉斯接受訪問時提到，「隨著時間推移，如果你逐漸遠離領導地位和流失天賦球員，並陸續流失天賦，這代表你與最終目標越來越遠。」