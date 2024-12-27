運動雲

>

太空人明星三壘手續約陷僵局　經紀人波拉斯開砲批評

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）
▲休士頓太空人隊布萊格曼。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

休士頓太空人隊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）今年季後成為自由球員，先前動刀處理右手肘骨刺，目前與球隊續約陷入僵局，經紀人波拉斯（Scott Boras）受訪時開砲批評太空人。

30歲布萊格曼在2019年與太空人簽下5年1億美元延長合約，今年合約到期，本季敲出26發全壘打，75分打點，打擊率0.260，生涯則有191轟，663分打點，打擊率0.272。

季後布萊格曼成為自由球員，包括紐約洋基隊、波士頓紅襪隊、多輪藍鳥隊、底特律老虎隊以及紐約大都會隊都有興趣網羅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太空人隊總管布朗（Dana Brown）日前受訪提到，曾有意與布萊格曼續約，提出最好報價，但談判陷入僵局，只好採取其他行動補強。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）曾撰文點出，太空人隊開給布萊格曼6年總值大約1.56億美元合約，但布萊格曼團隊想要超過2億美元的合約。

波拉斯接受訪問時提到，「隨著時間推移，如果你逐漸遠離領導地位和流失天賦球員，並陸續流失天賦，這代表你與最終目標越來越遠。」

關鍵字： MLB太空人棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

紅雀考慮交易火球終結者　藍鳥、響尾蛇有興趣

紅雀考慮交易火球終結者　藍鳥、響尾蛇有興趣

沒搶到佩德森　大都會積極尋找「強力DH」

沒搶到佩德森　大都會積極尋找「強力DH」

諸羅山盃／葉承翰無四死完投奪MVP　福林摘下隊史首冠

諸羅山盃／葉承翰無四死完投奪MVP　福林摘下隊史首冠

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估吸收廖任磊

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估吸收廖任磊

台鋼網羅大聯盟級新洋投　再補強兄弟投手廖乙忠

台鋼網羅大聯盟級新洋投　再補強兄弟投手廖乙忠

從小仰慕阿部慎之助　甲斐拓也繼承巨人10號

從小仰慕阿部慎之助　甲斐拓也繼承巨人10號

樂天桃猿開季找4洋投　肯特仍在討論名單

樂天桃猿開季找4洋投　肯特仍在討論名單

響尾蛇想補牛棚　鎖定39歲「老經驗」羅伯森

響尾蛇想補牛棚　鎖定39歲「老經驗」羅伯森

摸大谷翔平肌肉「回彈」　道奇日本防護員發現不一樣

摸大谷翔平肌肉「回彈」　道奇日本防護員發現不一樣

陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑

陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台鋼網羅大聯盟級新洋投　再補強兄弟投手廖乙忠

12歲女將最速112公里震撼全場！前職棒選手大讚投球天賦

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

超狂三分球連發卻吞敗　柯瑞創生涯聖誕大戰新高38分

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估吸收廖任磊

巴特勒被爆「不爽他」自請離隊　熱火總裁：我們不會交易

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼網羅新洋投　再補兄弟廖乙忠

2 12歲女將震撼全場！前職棒選手大讚

3K湯紀錄之夜　獨行俠聖誕大戰仍輸球

4轟聖誕大戰新高38分　柯瑞悲情吞敗

5富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估廖任磊

最新新聞

1曾峻岳接到電話！表態參加資格賽

2大都會想簽回阿隆索　合約差距大

3范國宸赴美訓練　驚見卡仔超狂打擊

4大烏龍！NBA裁判搞錯發球方向被罵爆

5大谷曝真美子：喜歡恐怖電影...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

闖金牌戰！林郁婷推拳感謝　喊話『我會把金牌帶回去』

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366