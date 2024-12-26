諸羅山盃／葉承翰無四死完投奪MVP　福林摘下隊史首冠



▲2024年諸羅山盃福林國小奪隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

記者陳立勳／綜合報導

2024年諸羅山盃少棒賽今日台北市福林國小藍連過兩關，4強賽以7比1擊敗日本新潟JBC，冠軍戰再以2比1險勝高雄市中正國小，奪下諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽首座冠軍。

福林藍上午抗日成功，接著在冠軍戰對決中正，一開賽就以失誤先馳得點，3局上再用暴投攻下1分，取得領先優勢，而先發投手葉承翰也能控制戰局，前三局演出九上九下，中正在5局下一度以2安打攻上得點圈，但無功而返，6局下中正靠著兩次失誤追回1分，福林藍葉承翰穩住陣腳，完投守住勝利。

福林總教練章子健表示，自12月20日第一場在市立棒球場出賽，到今天最後一場，可以說是打好打滿，僅練三天軟式就來參賽，要求選手把內容做好，他們在今年暑假赴日本參加WCBF軟式世界賽有幫助，沒想到諸羅山盃會拿冠軍，這也是台北市第一座冠軍。

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小六葉承翰獨撐全場，僅被敲出3安打，投出2次三振，沒有四死球，拿下勝投與MVP大獎，章子健說，他比較穩定，重要的比賽就是交給他，他也是今年U12國手，不會怯場，守備好，頭腦聰明。

葉承翰說，投冠軍戰不會緊張，今天投得好，5局下遇到危機，相信自己做得到，打過U12亞洲少棒賽後抗壓性變好，也學習到技術。葉承翰自幼棒就開始接觸，先到新興國小打球，小四再轉學到福林國小，球齡較長。

福林在高年級組稱霸，低年級組則獲季軍，滿載而歸，章子健說，2024年拿下硬式聯賽冠軍，也獲U12代表權，到日本打亞洲少棒賽也拿到冠軍，加上諸羅山盃，可以說是豐收的一年，小朋友很努力，也要感謝陽信銀行贊助球隊。

低年級組部分，台中市忠孝國小冠軍戰鏖戰到延長賽，在7局下靠著再見保送，以5比4險勝台中市塗城小飛象，同樣抱回隊史首座冠軍，江貫語後援5.2局，失掉3分非自責分，拿下最有價值球員。

<<高年級組>>

【團體獎】

第一名：北市福林藍

第二名：高雄中正

第三名：日本新潟JBC

第四名：竹市西門

【個人獎】

打擊獎第一名：（日本新潟JBC）山田寿斗

打擊獎第二名：（日本新潟JBC）森将聖

打擊獎第三名：（竹市西門）黃宥勝

大會MVP：（北市福林）葉承翰

最佳九人：

（北市福林）陳映捷

（北市福林）李權恩

（北市福林）李洋銘

（高市中正）楊承浩

（高市中正）何羣

（日本新潟JBC）白川大地

（日本新潟JBC）山田寿斗

（竹市西門）曾意勝

（竹市西門）黃宥勝

<<低年級組>>

【團體獎】

第一名：台中忠孝

第二名：台中塗城小飛象

第三名：北市福林

第四名：新北土城

【個人獎】

打擊獎第一名：（新北土城）莊芫碩

打擊獎第二名：（台中塗城小飛象）林閔証

打擊獎第三名：（北市福林）林奕辰

大會MVP：（台中忠孝）江貫語

最佳九人：

（台中忠孝）葉 穆

（台中忠孝）蔡承恩

（台中忠孝）伊斯坦大納布亦豐

（台中塗城小飛象）劉祐瑋

（台中塗城小飛象）陳干豐

（北市福林）林奕辰

（北市福林）富立亞

（新北土城）邱晨豪

（新北土城）莊家齊



▲2024年諸羅山盃福林國小葉承翰奪下最有價值球員。（圖／學生棒聯提供）