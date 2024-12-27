張志豪擔任球芽頒獎嘉賓　勉勵小選手品格第一、學自律



▲張志豪擔任球芽頒獎嘉賓。（圖／球芽基金提供）

記者陳立勳／綜合報導

球芽基金獎學金頒獎活動來到花蓮縣瑞穗鄉、光復鄉以及玉里鎮，邀請中信兄弟張志豪擔任頒獎嘉賓，特別安排座談分享時間，和小球芽們分享從學生時期一直到進入職棒以來心路歷程。

在分享座談會當中，志豪學長先跟大家強調要好好讀書，要是年輕的時候自己懂得多讀點書，或許今日的成績就不僅於此，甚至有可能出國打球，因為多讀書可以幫助自己的腦袋更靈活的運用，對於球技還有教練的指導也會有更多的想法跟理解，張志豪也用周思齊學長來舉例，「思齊學長可以想到的東西都比我還要多還要快，通常在你還在糾結的時候，學長已經想到其他的解決方式了，所以志豪也很謝謝思齊學長成立了球芽，幫助這些基層球隊，讓他們現在就知道讀書的重要性。」

張志豪特別提出了「自律」對小選手的重要性，志豪說：「就像我的小孩現在加入球隊，我就要求他從自己摺被子這些小事情開始，學習任何的小事都要對自己負責，而且自律不是只有今天自律或是只有一個小時的自律，而是要一直對自己自律。」除了自律，志豪還強調打球跟做人ㄧ樣，要重視品格，要有禮貌，而且棒球選手更不能驕傲自滿，並鼓勵小選手們把目標跟夢想設定到國外打球，這樣才能達到更大的成就。

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每年球芽基金獎學金的得獎生除了獎學金之外，還有特製的本壘板獎狀、繡有得獎生姓名的專屬手套還有大禮包，而拿到閱讀獎學金的小球員則是有專屬的獎狀和大禮包，今年因為棒球熱，所以小球芽們得到許多贊助的禮物，在此非常感謝認同球芽理念的企業贊助，讓得獎的小球員們收穫滿滿。

本次得到球芽基金獎學金以及閱讀獎學金的球芽合作學校有花蓮縣瑞穗國中棒球隊、瑞穗國小棒球隊、光復國中棒球隊、光復國小棒球隊、太巴塱國小棒球隊、富源國小棒球隊、豐濱國中棒球隊、三民國中棒球隊以及玉里國小棒球隊等共55位得獎的小球員，再加上前幾日到訪的花蓮學校，總共有6間國中、9間國小，得獎生全部共93位。