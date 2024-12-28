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統一獅亞太副球場春訓開放參觀　30日開賣One Day Pass

▲統一獅隊亞太副球場春訓參觀開賣One Day Pass。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊亞太副球場春訓參觀開賣One Day Pass。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2025年統一7-ELEVEn獅春訓第一階段訓練，球隊規劃1月11、12、18及19日四天，分別在週六、週日早上9點起開放球迷免費進場參觀春訓訓練。

其中包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場，其中看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，民眾可免費參觀。

延續2024年首推亞太成棒副球場訓練開放參觀，推出「One Day Pass」獲得球迷好評，2025年獅隊第一階段春訓前兩週持續在亞太棒球村成棒副球場進行，週六、週日場次從上午9點開放球迷免費參觀春訓訓練，球隊行銷為了讓球迷不同的體驗，也特別規劃One Day Pass春訓體驗，規劃專屬限定活動「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」，讓購買One Day Pass民眾可以體驗不同樂趣，除了活動之外，購買One Day Pass也可抽幸運好禮，並可獲得「2025統一獅春訓限定明信片」乙張，讓參與這次春訓體驗的球迷們能夠留下最特別的回憶和收藏。

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One Day Pass為考量活動品質，每場限額1000位，12月30日中午12點於全台統一超商ibon售票系統開賣，預約滿額後現場將不再販售。

連續兩週週六、週日春訓練習結束後，球隊也將安排統一獅球星們一起與球迷進行春訓見面會活動，詳細活動內容，另行公佈。

除了滿滿的活動外，開放春訓參觀活動日期間，球隊也特別規劃永康車站到亞太棒球村成棒副球場接駁專車，第一班上午8點半從永康車站發車，最後一班下午4點半從亞太棒球村成棒副球場發車，歡迎球迷多多利用，而亞太棒球村成棒副球場也有規劃便利停車專區，歡迎球迷也可開車前往參與本次春訓訓練參觀活動。

2025年統一獅亞太成棒副球場春訓活動 OneDay Pass販售
• 活動日期：2025年1月.11、12、18、19日
• 活動地點：亞太棒球村 成棒副球場
• 開放時間：09:00開放進場
• 售票內容：OneDay Pass
• 票券費用：150元/張 每場限額1000張
• 活動內容：
1、亞太成棒室內球場參觀
2、棒球打擊、守備遊戲體驗
3、戶外牛棚拍照體驗
4、每日推出好禮抽抽樂活動，每張券均可參加一次

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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