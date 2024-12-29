響尾蛇先發輪值爆滿　明星左投可能被交易



▲蒙哥馬利可能會被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊宣布以6年2.1億美元（大約68.9億新台幣）合約，網羅塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），根據美國媒體報導，響尾蛇隊可能交易明星左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

曾在2021年獲得國家聯盟塞揚獎，柏恩斯2018年到2013年效力密爾瓦基釀酒人隊，本季在巴爾的摩金鶯隊，出賽32場，戰績15勝9敗，防禦率2.92，投了194.1局，送出181次三振，響尾蛇隊以打破隊史紀錄合約網羅。

根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，休季期間一直傳出蒙哥馬利被放在響尾蛇隊交易傳聞中，但尚未找到買家，雖然先前行使球隊選擇權，但仍有可能被交易，隨著柏恩斯加入先發輪值，蒙哥馬利將面臨不小挑戰。

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報導中提到，目前響尾蛇隊先發投手群包括賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、普法特（Brandon Pfaadt）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）以及尼爾森（Ryne Nelson）都在爭取輪值，響尾蛇隊可能會考慮交易蒙哥馬利，希望爭取其他補強。