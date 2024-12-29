巨人隊沒搶到賽揚強投　目光轉向大砲阿隆索



▲阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊賽揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）與亞利桑那響尾蛇隊簽下一紙6年2.1億美元（大約68.9億新台幣）大約，打破隊史紀錄，原先出價較高的舊金山巨人隊爭取失利，但目標鎖定紐約大都會隊強打阿隆索（Pete Alonso）。

曾在2021年獲得國家聯盟塞揚獎，柏恩斯2018年到2013年效力密爾瓦基釀酒人隊，本季在巴爾的摩金鶯隊，出賽32場，戰績15勝9敗，防禦率2.92，投了194.1局，送出181次三振。

今年伯恩斯在季後成為自由球員，受到不少球隊關注，包含巨人隊與多倫多藍鳥隊，巨人隊與藍鳥隊都開出比響尾蛇更高的報價，但亞利桑那州的稅率差異更有吸引力，結果柏恩斯選擇投靠響尾蛇隊。

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根據根據《舊金山紀事報》記者斯洛瑟（Susan Slusser）指出，如果巨人隊願意把明年團隊薪資拉到超過2億美元，原本有很高機會搶下柏恩斯，除了他大學就讀加州聖瑪麗學院，同時也希望加入西岸球隊，但結果看來並不是如此。

斯洛瑟提到，巨人隊月初才以7年1.82億美元簽下游擊手阿德梅斯（Willy Adames），在有限預算狀況下，想要強化投手陣容不容易，最大目標就是說服佐佐木朗希加盟，另外，巨人隊尋找一壘手或指定打擊，看上阿隆索。