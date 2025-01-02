大谷翔平準備「二刀流」回歸　系統預測單季43轟、10勝



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平上季打出驚人成績，今年規劃將回歸二刀流角色，權威運動數據網站《FanGraphs》預測大谷翔平今年整體投打表現。

由於動了右手肘手術，大谷翔平去年以打者角色出賽，專職擔任指定打擊，寫下單季54轟、59盜成績，貢獻130分打點，不僅幫助球隊拿到世界大賽冠軍，拿到國家聯盟打擊雙冠王，並且奪下國聯年度最有價值球員。

今年大谷翔平即將重拾二刀流，依據《FanGraphs》Steamer預測系統指出，「投手大谷」2025年先發24場，投139.1局，戰績10勝7敗，防禦率3.49，K/9值10.50，WAR值2.8。

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「打者翔平」敲出43發全壘打，104分打點，WAR值5.4，整體WAR值預測為8.2，排在聯盟第一，也超過索托（Juan Soto）的6.5與隊友貝茲（Mookie Betts）的6.1。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾提到，大谷翔平要在今年3月東京巨蛋海外開幕戰登板投球的機會非常小，預計還是以指定打擊身份出賽，確切重新回到「二刀流」的時間點還沒有確定。