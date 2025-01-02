林昱珉最愛爸爸「牛肉麵」　想煮蛤蜊雞湯給老婆



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

台灣旅美左投林昱珉今天出席品牌活動，親自下場料理，在各地吃過這麼多料理，還是最愛爸爸煮的牛肉麵。

今天林昱珉在食品品牌活動變身廚師，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理，林昱珉透露，「在美國偶爾會下廚，以輕食為主，球員的作息是下午開始，所以會吃早午餐，也會做蔥抓餅，對我來說是蠻簡單的食材。」

多數時間在美國生活，林昱珉直言，「一直都很想念台灣的食材，像是坐台灣航空去美國，都會把飛機餐吃得一乾二淨，到了小聯盟，會去尋找亞洲餐廳，有一次去吃一間完全沒有人的日式料理，嘗試點了壽司與拉麵，吃完沒有想像中那麼恐怖，後來變成每個禮拜固定會去的，這間餐廳也是林家正推薦的。」

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對於料理頗有心得，林昱珉表示，「媽媽開早餐店，但國中與國小都是爸爸在煮菜，很常吃到蔥爆牛肉與番茄炒蛋，在外面點過這兩道菜，但還是有落差，有跟爸爸學過做菜，但他動作很快，有點跟不上。」

林昱珉也說，「本身會煮水餃，例如今天製作的麻油蒜頭蛤蜊雞很適合煮給老婆吃，雖然她在外面有吃過這道料理，但沒有吃過我煮的，今天在老師指導後，對自己更有信心。」

對於料理並不陌生，林昱珉笑說，「以前有做過番茄炒蛋，但是失敗了，番茄與蛋沒辦法結合在一起，有點乾巴巴的，後來都塞給林家正吃。」

在這麼多菜之中，林昱珉直言，「最難忘的還是爸爸做的牛肉麵，真的很好吃，爸爸做事非常講究，是很執著的一個人，把東西做到好吃，相較於打棒球，對我這個不是那麼細心的人來說，煮飯還是比較難，要做好每個步驟與細節。」



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）