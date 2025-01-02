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快訊／陳子豪補償結果出爐　兄弟選擇全額900萬

▲▼中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）
▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍今年在季後自由市場補進朱育賢與陳子豪，其中陳子豪補償方案，今天由中華職棒聯盟公告，中信兄弟選擇全額補償900萬。

味全龍先前以4年合約總值4800萬網羅樂天桃猿強打朱育賢，按照聯盟補償規定，樂天桃猿可選擇年薪的125％（1125萬）全額轉隊費，或是年薪75％（675萬），另外再加上1名25人保護名單外球員。

後來樂天桃猿確認選擇錢+人方案，挑中味全龍25歲投手呂詠臻，而味全龍簽下中信兄弟重砲陳子豪，同樣味全龍也要提供一份25人保護名單給中信兄弟。

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按照規定中信兄弟可以選擇「全額補償」900萬或是「錢+人」的540萬，並且加上一名25人名單外球員。

先前傳出中信兄弟有意選擇補償球員後，再與其他球隊進行交易，昨天中信證實，根據補償名單考量，確實是有跟其他球團交易的想法。

今天是補償方案最後截止日期，中職正式公告，原中信兄弟球團陳子豪選手於113年11月5日行使自由球員權利，113年12月23日與味全球團締結契約，中信兄弟球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償。

味全龍應支付中信兄弟球團轉隊費為陳子豪選手113年度薪資總額之125%（未稅），相關轉隊費補償按規定應於114年2月3日前完成。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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