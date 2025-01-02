林昱珉回饋母校「感恩」　12強躍上500元紙鈔：很驕傲



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

剛晉升新手爸爸的台灣旅美左投林昱珉今天在在食品廠商活動上，秀了一手廚藝，廠商回饋林昱珉母校，送上自家產品。

林昱珉今天與活動廠商回饋母校台東新生國小、新生國中，除了感恩母校球隊對自己的栽培外，也祝福小球員在新年身體健康平安，同時也邀請大家一同感謝幫助自己的人事物，分享更多的感恩給所愛的人。

廠商捐贈產品給學弟們，林昱珉表示，「很感謝品牌捐贈給母校，希望學弟們有吃到東西，可以秉持感恩的心，感謝友善的集團大力幫助。」

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打球一路以來接受不少人協助，林昱珉坦言，「也非常感謝從國小到現在，指導過我的教練，在每個不同階段，教我不同的事情，當我遇到小低潮，都能有耐心地教導我。」

此外，總統賴清德本周出席中華隊隊12強「冠軍之路」特展開幕典禮，致詞時表示，將推動將12強冠軍成為500元新台幣的新圖案，希望今年就能讓12強登上500元新台幣，但在那之前會先發行紀念幣。

身為12強冠軍成員之一，林昱珉則說，「還沒有聽說過，蠻驚訝，假如是真的，會覺得蠻驕傲，看到500塊是之前的學長，如果這次500塊換成我們，會覺得非常驕傲。」



▲林昱珉出席品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）