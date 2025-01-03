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告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

▲曾宸佐 。（圖／台鋼提供）
▲曾宸佐。（圖／台鋼雄鷹提供）  

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹25歲外野手曾宸佐去年季後被放在60人名單外，沒有獲得其他球隊青睞，今天在個人官方臉書宣布卸下球員身份。

曾於2022年在U23世界盃棒球賽獲得最佳外野手獎，2022年曾宸佐在中華職棒季中新人選秀會獲得台鋼雄鷹隊第16指名，沒在一軍留下出賽紀錄，去年在二軍出賽35場，打擊率0.137。

去年季後曾宸佐被放在台鋼60人名單外，等待其他球隊機會，但可惜沒有得到回應。

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今天曾宸佐在個人官方臉書發文，「經過這幾個月的沉思，我決定卸下球員身分，與15年的球員生涯告別，回憶起國小開始接觸棒球到成棒到這段時間，接觸了各種大大小小的國內賽與國際賽，從威廉波特、U15、黑豹旗、U18、大專盃、U23，到夢想的舞台，有淚水也有歡笑，這些經歷使我成長茁壯，我受益良多。」

曾宸佐提到，「這一路上需要感謝的人也很多，家人、朋友、教練、經紀公司及支持我的球迷朋友們，謝謝你們，人生總是有遺憾，不捨的時候，但是這些經歷將成為我在人生下個階段的動力及養分。」

最後，曾宸佐則說，「未來會以不同的身份繼續努力，謝謝大家過去的支持與肯定 ，微笑宸佐下台一鞠躬。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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