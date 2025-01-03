天使隊想補重砲　看上明星一壘手阿隆索



▲阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會隊一壘手阿隆索（Pete Alonso）季後進入自由球員市場，明年動向未定，根據美國媒體報導，洛杉磯天使隊正在考慮網羅他。

阿隆索為了尋找更好身價，選擇投入自由球員市場，但隨著各隊陸續補強一壘手，阿隆索的機會越來越少，至於母隊大都會隊有意續約，但現階段雙方談約差距仍有距離。

依據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，天使隊正在考慮阿隆索，報導中提到，天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）正在嘗試引進另一位具有影響力的打者。

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如果阿隆索能簽約天使隊，原本一壘手沙努爾（Nolan Schanuel）將會移防到外野。

不過，報導中也說，天使隊在自由球員市場中，更有可能簽下外野手桑坦德（Anthony Santander），而不是阿隆索。

天使隊先前在休季期間補進強打索勒（Jorge Soler），阿隆索去年球季轟出34發全壘打，打擊率0.240，能夠提升天使隊長打火力。

此外，先前傳出對阿隆索有興趣的舊金山巨人隊，根據美國媒體報導，雖然先前巨人隊有聯繫，但現在可能會轉往不同方向，不願意為了網羅阿隆索，犧牲更多選秀權。