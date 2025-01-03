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葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

▲中信兄弟投手陳志杰。（圖／中信兄弟提供）
▲陳志杰。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍備戰新球季，球員補強動作不斷，其中投手方面，將網羅中信兄弟昔日選秀第二指名的22歲投手陳志杰。

味全去年球季後非60人名單包括投手森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、捕手魏全、內野手吳睿勝、石翔宇、林子宸、外野手邱辰、陳品捷。

名單中森榮鴻與邱辰決定引退，魏全轉戰富邦悍將，劉昱言回鍋樂天桃猿，但確定會簽回石翔宇。

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去年季後味全在自由球員進行補強，包括網羅樂天桃猿強打朱育賢，以及中信兄弟重砲陳子豪，打擊火力再提升，同時戰力外補強持續進行，找來台鋼雄鷹投手翁瑋均，吸收中信兄弟工具人周委宏。

近期味全補進統一7-ELEVEn獅投手宋文華，據了解，投手部門再新增人手，看上中信兄弟陳志杰，先前已經接受球隊測試，並且順利通過，雙方已達成加盟共識。

陳志杰曾在2021年季中新人選秀會獲得中信兄弟隊第二指名，過去是U18世界盃青棒賽冠軍班底，但進入職棒之後，沒有太多表現，一軍沒有留下出賽成績，生涯二軍累積12場出賽，防禦率12.46。

高中時期投過152公里，但陳志杰在中信這幾年，球速無法恢復水準，加入味全之後，或許在味全總教練葉君璋改造下，仍然有機會重新找回身手。

味全領隊丁仲緯表示，「目前還在確認中，後續會一併公布。」

關鍵字： 中職味全龍中信兄弟

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