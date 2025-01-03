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快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）
▲朱育賢、陳子豪加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／天母報導

味全龍季後從自由市場一舉網羅兩打強打朱育賢、陳子豪，今天球隊在天母棒球場一起舉辦加盟記者會，過去穿85號球衣的朱育賢，龍袍加身後改穿11號，陳子豪則是續穿習慣的1號。

衛冕軍味全去年無緣季後賽，季後展開補強，以合約總值4年4800萬簽下樂天桃猿外野手朱育賢，同時再以10年合約總值1.3億補進陳子豪，打線火力再升級。

由於85號是徐生明總教練引退背號，朱育賢加入味全後，將換上11號球衣。

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至於陳子豪原本習慣的1號，原本味全是外野手林孝程的背號，林孝程也願意把背號讓給學長，陳子豪將回送禮物，今天記者會上味全龍公布兩人周邊商品，包括毛巾與紀念球。

▲▼0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）
▲朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）  

味全龍創辦人魏應充表示，「歡迎兩位加入味全龍的大家庭，兩位都在今天成為我們的成員，代表味全龍竭誠的歡迎，要感恩兩位與眷屬，成就這樣的美事，如果沒有眷屬割愛，讓他們加入，代表整個味全龍公司謝謝你們，多謝。」

同時魏應充提到，「感恩所有味全龍球團部，願意為了味全龍在永續與長期發展，網羅這兩位，歷經很多談判與千辛萬苦，才能成就這件美事，味全龍2019年復出，推動棒球經濟生態圈，兩位都是我們棒球經濟生態圈的成員之一，從國小到職業，將來也會退役，記得未來退下來，怎麼從基層棒球，能擔任推手，沒有基層棒球，就沒有職業棒球，期許加入以後一起推動，讓球迷有更好的觀賞與競技的環境。」

魏應充也說，「兩位加入後，希望未來不管在球場上，在職棒比賽，都能夠合心，用心，味全龍未來在台灣，甚至是亞洲，都能夠發光發熱，期望今年拿到總冠軍。」

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪,朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳子豪、朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職味全龍

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