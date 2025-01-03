沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久：都在台中買房子了



▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟29歲外野手陳子豪透過自由球員轉往味全龍發展，經過多支球隊競爭，最後落腳味全，陳子豪坦言過程很難抉擇。

從中信轉到味全，陳子豪將使用全新應援曲，陳子豪透露，「感覺蠻有氣勢，新年新氣象，今天記者會有點像是當年第一年加盟的感覺，蠻緊張，球隊裡面有認識的隊友，但沒有特別熟的。」

過去與張志豪在球隊是超級好朋友，陳子豪坦言，「去年一開始就想過自由球員，後來確定行使，畢竟是自己的路，自己的路自己走，彼此都會鼓勵，沒想過離開兄弟，去年自由球員年限到，就開始思考，考慮了很久，也很難抉擇，都在台中買房子了，但還是希望給自己一點壓力。」

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先前確定轉隊後，中信隊友們很多人都不知道，陳子豪提到，「一直都沒有跟隊友說，直到新聞出來才說，也有傳訊息感謝以前教練團與隊友，經紀人在談約過程多少有點壓力，中信兄弟球迷都很團結，把我當成一份子，行使自由球員，一定會有聲音，都可以理解。」

林孝程讓出1號球衣，陳子豪感謝地說，「已經買好給林孝程的禮物，蠻期待春訓的時候，跟大家相見歡，蠻喜歡郭天信，他有點像是年輕版的林哲瑄，打球很拚，守備也不錯，希望可以好好共事，但他在中外野可能會累一點，我會努力把守備範圍變更大。」

陳子豪表示，「蠻希望轉隊第一年就可以拿到總冠軍，這是最大目標，希望努力一點，把自己成績打好，在兩隊都能拿總冠軍戒指，沒想到可以再跟林智勝學長同隊，他真的很搞笑。」

雖然有不少球隊積極爭取，結果選擇味全，陳子豪強調，「味全龍很積極，有受到重視的感覺，所以決定要來味全，至於合約中的選擇權與脫逃條款，也不知道會不會用到，是5年後的事情，希望我可以在這邊好好發揮，能跟這麼多好的選手同一隊，還是希望守備能有成就，先把守備練好，打擊努力一點。」

生涯首轟就是出現在味全龍天母主場，陳子豪表示，「應該是所有全壘打最有印象的一支，因為是第一支，棒打李金木，好像球速是143、144公里，這個球場也變好很多。」



▲陳子豪與朱育賢加盟味全龍。（圖／記者黃克翔攝）