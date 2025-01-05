高中木聯／邱佑傑拆彈守成　彰藝1比0送高苑3連敗



▲彰化藝中投手邱佑傑。（圖／學生棒聯提供）

記者陳立勳／綜合報導

彰化藝中今天靠著3任投手合力把關，終場1比0完封高苑工商，拿下高中木棒聯賽第2勝，高苑則是吞下3連敗。

彰藝昨日在7局下遭到西苑高中再見安打，以1比2惜敗，今天與高苑交手，同樣形成低比分戰役，3局上彰藝率先突破，簡宥澄、沈重佑敲出二壘安打，先馳得點。

彰藝則是動用3名投手，郭庭甫先發投到5局下出現保送退場，洪法榮中繼接手先解決危機，投到6局下2出局後，高苑以安打、保送攻佔得點圈，彰藝再換上邱佑傑拆彈成功，一路投完比賽，守住勝利。

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彰藝總教練林健傑表示，今天再度以1比0領先，叮嚀選手守備要做好，投手要積極進攻好球帶，避免昨日的事重演，還好大家有堅持住。

高三邱佑傑後援1.1局無安打無失分，扮演關鍵角色，林健傑說，因為高二投手戰力較不足，因此也讓野手兼著練，邱佑傑就是其中之一，以游擊為主，練投手不到半年，投球有氣勢，心態敢對決，是聰明的選手，打第一棒上壘率高。

邱佑傑是四分之三側投，今天最快球速達到137公里，突破個人極速，他說，國中、國小都沒當過投手，今天是生涯初登板，投得還可以，給自己90分，遇到危機不緊張，丟進好球帶跟打者拚，教練也鼓勵自己「你就是終結者」。

彰藝前三戰打出2勝1敗，林健傑提到，今年投手戰力不夠整齊，第一階段先求晉級再說，不給選手太大壓力。