林哲瑄抽中集團尾牙頭獎10萬　全數捐出幫助弱勢



▲富邦悍將林哲瑄抽中頭獎。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

富邦集團1月4日舉辦高雄場尾牙，全場將近4千名員工出席參加，富邦悍將球員林哲瑄幸運抽中10萬元頭獎，決定把獎金全數捐出。

林哲瑄昨天在尾牙抽中頭獎，上台與富邦集團大董合照，隔天林哲瑄便將抽中的獎金全數捐出給富邦慈善基金會，協助經濟弱勢學生繳納註冊費、學雜費、營養午餐費、課後輔導等就學相關費用。

林哲瑄表示，「幸運抽中尾牙大獎雖然覺得很開心，但社會上其實還有更多需要幫助的人，沒有想太多就決定把款項捐出，希望拋磗引玉， 能夠有更多球迷一起關懷社會上需要幫助的弱勢族群。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將關注ESG議題，每年非賽季期間安排球員出席校園活動、與集團合作關懷偏鄉或各項公益活動，悍將球團專屬APP更開放球迷捐贈點數做公益，鼓勵球迷朋友一起將點數化為愛心捐贈。

近年球迷們均熱烈響應，2022年到2023年與數千名球迷，合力捐出1032顆二手訓練用球、與52雙二手棒球釘鞋等物資。

2024年預計將再捐出超過1000顆二手訓練球，已陸續捐贈給台東紅葉國小、新北二重國中、新北五股國中等學校，歡迎球迷與富邦悍將一起攜手做公益，共同幫助基層球隊發展。