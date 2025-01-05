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再生工廠新進3土投　葉總：確實有挑戰性

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍季後在戰力外捕進3名投手，其中3人過去都曾經受過傷，外界好奇味全總教練葉君璋能不能改造成功，對此葉君璋提出想法。

除了自由球員補強之外，味全近期在各隊戰力外名單尋找可用之兵，包括26歲台鋼雄鷹投手翁瑋均、統一7-ELEVEn獅28歲投手宋文華、中信兄弟22歲投手陳志杰。

翁瑋均過去是2018年季中選秀第1輪被桃猿選中，2020年單季投出9勝，後來季後動刀解決右手肘骨刺，2022年二度動刀處理右手肘骨刺，去年底進行第3次右手肘骨刺。

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宋文華與陳志杰都有失去球速的問題，身體都有受過傷，這幾年沒有太多表現，即使宋文華有旅美經驗，待在獅隊3年，一軍僅出賽9場，而陳志杰高中時期直球投過152公里，但進到職棒後，還沒有機會上一軍。

▲統一獅隊投手宋文華。（圖／統一球團提供）
▲宋文華。（圖／統一球團提供）  

味全龍季後在戰力外補進3名投手，其中3人過去都曾經受過傷，外界好奇味全總教練葉君璋能不能改造成功，對此葉君璋提出想法。

葉君璋坦言，「其實3人狀況有點像，曾經都有不錯的表現，像是宋文華去過美國，表現也不錯，確實可以試試看，至於先前陳志杰有來球隊測試，感覺投球機制有點跑掉，可能因為經過受傷與復健，現在有點忘記以前好的樣子。」

觀察這3名投手，葉君璋認為，「翁瑋均體型比較沒有改變，但另外兩人體型上有所改變，這是比較擔心的，如果體型變化比較大，狀況比較難掌握，除了技術調整之外，包括減重方面，身體也需要加強，應該還是有機會。」

另外，是不是有辦法把這3人改造成功，葉君璋直言，「確實有一點挑戰性，還有一些路要走，不過林鋅杰當初來測試的時候，狀況並不是很好，但現在球速也逐漸恢復水準。」

▲中信兄弟投手陳志杰。（圖／中信兄弟提供）
▲陳志杰。（圖／中信兄弟提供）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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