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統一獅新外援再補左投　可望簽下日職「賓士哥」

▲東京奧運棒球多明尼加投手梅賽德斯（Cristopher Mercedes） 。（圖／達志影像／美聯社）
▲梅賽德斯可望加盟統一。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅備戰新球季，之前已經簽下新洋投蒙德茲（Yohander Mendez），近期傳出另一名去年仍在日本職棒的30歲左投梅賽德斯（C.C.Mercedes）也可望加盟。

先前獅隊已經與去年效力日本職棒巨人隊左投蒙德茲簽約，勝騎士（Mario Sanchez）、布雷克（Brock Dykxhoorn）合約也接近共識。

統一領隊蘇泰安曾透露，開季預計要找4到5名洋投，第4名洋投有3個人選在挑，據了解，人選就是談了一段時間的左投梅賽德斯，近期可望對外宣布，對此蘇泰安表示，「目前差一些細節，有待確認後公布。」

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多明尼加籍左投梅賽德斯，曾在2017到2022年效力日職巨人隊，2023年轉戰羅德隊，去年在羅德隊一軍先發21場，戰績4勝8敗，投了126.1局，被擊出97支安打，包括12支全壘打，91次三振，36次四死球，防禦率2.71。

至於勝騎士與布雷克的洽談進度，蘇泰安則說，「目前洽談都往好的方向，細節正在確認。」

獅隊將於1月10日展開春訓，蘇泰安證實，「邀請前富邦悍將投手楊強森參加春訓測試，預計1月10日向球隊報到，隔天投入訓練。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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