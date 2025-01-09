周思齊考察國外球場「文化互動感」　想看台灣棒球進故宮



▲潘威倫、周思齊、官大元。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟外野手周思齊去年季後引退，今日出席台北大巨蛋期間限定文物特展活動，先前到美國走了一趟，感受到國外球場的文化互動感。

去年季後引退，周思齊被賦予亞洲棒球總會理事長特助，先前才剛從美國考察返台，周思齊表示，「去美國拜會，也看了一下球場，有去舊金山巨人隊主場參觀，球場漂亮倒是其次，最主要是很有文化感，像是水溝蓋或是地磚，會刻球員的名字或是年表，文化互動感很直接，這是我們比較欠缺的。」

台灣目前沒有棒球專屬博物館，周思齊認為，「這是需要整合的，包括設計師、建築師、藝術家、棒球人以及史學專家，文化感衝擊會比較直接，不然只是像放了東西在這邊。」

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周思齊提到，「我們沒有棒球博物館，通常只有特展，走完之後都有個問號，訊息感太大量，每個人都想要放很多東西，但是沒有主題，文化的藍圖是需要專家一起來規劃。」

對於台灣棒球充滿各種想像，周思齊透露，「我的老師謝仕淵有個夢想，希望台灣棒球可以放在故宮，如果可以進去，這樣才有對話，像是日本的野球殿堂，就是有東大等專業人士跟日本職棒、高中野球聯盟一起做田野調查。」

同時周思齊有感而發，「台灣棒球像悲劇英雄，從嘉農時期到紅葉少棒，中華職棒成立後曾爆發假球案，一直起起落落，一直很辛苦，2013年經典賽後，棒球人氣開始上升，去年大巨蛋啟用，再到今年運動部成立，都代表台灣棒球終於不用再那麼辛苦，12強奪冠是顯性結果，證明讓球員無後顧之憂，我們是可以贏球的，不用一直輸。」

此外，周思齊也說，「台灣棒球可以暫停很多事情，像是看中華隊比賽的3個小時，大家會放下很多事情。」