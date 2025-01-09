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實戰物品放進大巨蛋特展　官大元榮幸：就像夢一樣

▲官大元出席大巨蛋特展。（圖／記者林敬旻攝）
▲官大元。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟投手官大元去年在台北大巨蛋引退，今日現身台北大巨蛋期間限定文物特展活動，本次也有實戰物品放進展區，官大元感到非常榮幸。

去年官大元在台北大巨蛋舉辦引退儀式，這次也有文物被放在特展，官大元表示，「一切就像作夢，從素人投手打到職棒，可以在大巨蛋引退，如今實戰物品可以成為大巨蛋文物，就像夢一樣，也非常榮幸。」

官大元提到，「遠雄已經收集到3千多項文物，這次特展只是小試身手，希望未來大家一起來參觀文物，還有很多過去中華隊的歷史，可以回憶過往，再看看現在，能站在巨蛋是非常幸福的事情。」

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先前官大元成立「台灣元動力運動發展協會」，近期計畫成立社區少棒隊，以幼棒為主，大概6歲到12歲，也會跟特教學校合作，官大元也說，「希望結合公益，在基層去著墨，不只一般生，還有特教生，對於棒球有興趣的學生，希望用更多時間陪伴需要陪伴的孩子，運用專業去協助他們。」

去年世界12強賽中華隊成功奪冠，引起國內棒球熱潮，官大元認為，「氛圍不一樣，從預賽對日本就有打到分數，跟過往不一樣，氣勢不是被壓著，到了複賽那一場，雖然被日本打比較多分數，但感受到中華對有反擊的能力，最後冠軍戰所有壓力都釋放完畢，感覺就很有機會。」

▲潘威倫、官大元、周思齊出席大巨蛋特展。（圖／記者林敬旻攝）
▲潘威倫、周思齊、官大元。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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