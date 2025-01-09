中信兄弟找外籍「女」打教　王建民恩師接手復健教練



▲王建民。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟新球季教練團持續補強，二軍復健教練佛斯特（John Foster）由於生涯規劃離隊，近期已經找到新人選，過去曾是王建民在美國職棒華盛頓國民隊時期復健教練。

去年季後佛斯特因個人生涯規劃離開中信兄弟，回到美職發展，球隊這段時間尋找接替人選，據了解，人選是過去王建民在國民隊當時的投手復健教練葛蘭特（Mark Grater）。

葛蘭特2016年曾經受邀來台，擔任富邦悍將客座教練，對於台灣並不陌生。

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另外，去年中信兄弟透過平野惠一找來曾在美國Driveline訓練中心任教的打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），訓練導入運科系統，經過磨合之後，收到不錯效果。

今年中信兄弟延續丹尼爾訓練方向，據了解，丹尼爾新球季規劃擔任打擊統籌，負責一、二軍打擊部門，一軍打擊教練看上具備同樣運科背景經驗的莎拉（Sarah Edwards），雖然是女性，但擁有美國職棒費城人小聯盟打擊發展教練的資歷。

過去中華職棒史上，曾有女性教練，包括2003年中信鯨隊體能教練羅絜、2004年La New熊隊體能教練林純玉，莎拉則是首位女性外籍教練。

對於網羅兩名外籍教練部分，中信兄弟球團表示，「關於教練團異動及安排，目前仍在討論中，預計於春訓公告。」



▲葛雷特。（圖／達志影像／美聯社）