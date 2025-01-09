球員兼教練不是問題　吳桀睿強化肌肉耐受度



▲吳桀睿。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿昨天宣布今年球季完整教練團名單，內野手吳桀睿今年將兼任二軍打擊教練，吳桀睿認為，「不會有太大影響。」

2018年9月22日吳桀睿撲接滾地球，造成右肩撕裂傷，後來在高雄長庚醫院開刀，隔年前往日本鳥取訓練中心接受復健訓練，透過訓練拉開關節角度，不料2022年季中在二軍舊傷復發，2023年轉任統一7-ELEVEn獅基地訓練教練，不過季後沒有獲得續約。

由於吳桀睿心中仍有繼續打球的想法，去年1月16日加入樂天桃猿練球測試，並且順利通過，去年一軍出賽22場，擊出5支安打。

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今年將是球員兼任二軍打擊教練，吳桀睿表示，「在二軍就是幫忙，上一軍就是好好當球員，還是以選手為主，教練這邊有什麼需要協助，都可以一起討論。」

上季重拾球員身份，回顧整體表現，吳桀睿認為，「去年打了一年，身體對抗性還不足，技術一開始調整得很好，但上到一軍發現，身體還沒有回到以前當選手的狀態，只要身體狀況掉下來，技術就跟不上。」

吳桀睿提到，「去年下半季在二軍調整，體能慢慢恢復，把感覺找回來，球季結束後休息沒多久展開訓練，這段時間重點放在身體強化，包括肌肉耐受度，尤其是下肢力量比較跟不上，季後也特別加強。」

此外，吳桀睿透露，「去年在二軍就有與蠻多年輕選手互動，所以兼任教練的話，不會有太大影響，但對我來說，如果可以打，就會繼續打，能幫助到球隊，就是盡量幫忙，以前我當過教練，或許也是球隊考量的原因。」