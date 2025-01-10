「讓洪總有更多人可用」　郭建霖加入台鋼有任務



▲郭建霖加入雄鷹。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今日公布新球季完整教練團名單，其中原富邦悍將二軍總教練郭建霖加入，接手二軍首席兼任內野守備教練，郭建霖目標，要讓洪一中總教練在一軍有更多人可用。

富邦去年底宣布網羅曾經擔任日職歐力士隊打擊及內野守備教練的後藤光尊，出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練，而原二軍總教練郭建霖沒有獲得續約。

今天台鋼宣布延攬郭建霖擔任二軍首席兼任內野守備教練，下禮拜一將投入球隊春訓，郭建霖表示，「還不是很瞭解所有選手的狀況，先透過春訓觀察，看選手需要做什麼調整。」

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球隊寄望郭建霖好好指導年輕選手守備，郭建霖認為，「年輕選手最主要是基本動作，要讓他們做得紮實，技術做到純熟，才有機會在一軍發揮，如果守備先練好，就有比較多時間練打擊。」

郭建霖提到，「這幾年在球隊我主要都是負責內野守備訓練，希望到了台鋼能幫助到球員，讓選手有機會上到一軍。」

過去郭建霖與台鋼總教練洪一中曾在Lamigo桃猿與富邦悍將時期共事，默契配合不是問題，郭建霖坦言，「蠻熟悉洪總的執教風格，希望在二軍多培養選手，讓洪總在一軍有更多人可以用， 年輕球員守備先讓洪總有信心，只要打擊提升，自然比較有機會升一軍。」



▲洪一中(左)與郭建霖(中)曾在富邦悍將共事。（圖／記者李毓康攝）