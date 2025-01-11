合約到期沒行使FA　許基宏親自發文解答



▲許基宏發文解釋沒有行使自由球員權利。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟32歲一壘手許基宏去年季後合約到期，但沒有行使自由球員權利，也讓外界好奇原因，許基宏透過個人IG發文解答。

上季許基宏出賽102場，敲出9發全壘打，62分打點，上壘率0.368，長打率0.446，打擊率0.301，2022年季前許基宏與中信兄弟簽下首年月薪為40萬的3年複數年合約，去年底合約到期。

雖然符合自由球員資格，但結果許基宏沒有提出申請，當時經紀公司回應，經過討論後決定不行使，而中信兄弟包括外野手詹子賢與陳子豪都有提出，其中陳子豪轉戰味全龍。

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今天許基宏在個人IG發文提到，「好多朋友們一直都有在問，怎麼沒行使FA！那就親自解答一下吧，我的出發點其實很簡單，規章制度申請未達10人只能簽回兩人，我希望兄弟們都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。」

許基宏還說，「另一方面是感謝球團與球迷朋友們，在那傷痛與失落的三年，不曾放棄過我，讓我再從谷底硬爬了回來，所以有很多的感謝，加在一起才沒有提自由球員。」

不過實際上按照目前聯盟規章，球隊不論幾人申請自由球員，簽回人數沒有限制。