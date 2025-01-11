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鄭瑋翔10局再見安　國立體大複賽第一晉級4強

▲大專棒球聯賽國立體大鄭瑋翔。（圖／大專體總提供）
▲國立體大鄭瑋翔敲出再見安打。（圖／大專體總提供） 

記者陳立勳／綜合報導

113學年度大專棒球聯賽今日最後一場8強複賽，雖然無關晉級資格依舊激戰到延長賽，國立體大10局下鄭瑋翔敲出再見安打，終場7比6贏球，成為唯一6勝隊伍，獲得4強賽頭號種子。

此役原本是1月1日賽事，因雨勢進行到3局上暫停，保留至8強賽程的加賽日再戰，原本國立體大4比2領先，開南大學3局上攻下3分逆轉。

國立體大在8局下鄭瑋翔掃出單場第3支安打，幫助球隊把比數追成5比5平手，進入延長賽突破僵局制，國立體大10局上雖然失掉1分，但下半局白振安先敲安送回追平分，緊接著鄭瑋翔串聯攻勢，一棒結束比賽。

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總計鄭瑋翔5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，賽後受訪時他說，「剛好前面都是壞球，想說鎖定1顆直球進來攻擊，往外野方向送。」

國立體大總教練陳炫琦解釋鄭瑋翔一直續留場上的原因，跟主戰左外野手王威倫的手傷有關，在沒有替換人選的情況下，獨撐完這場消化試合。

鄭瑋翔預賽時打擊率0.350，但進入8強複賽打擊狀況不算理想，陳炫琦指出，「失投球常常放過，陷入球數落後就又打不好，所以我常提醒積極出棒。」

2隊都已經在前一天確認前進4強，此役賽果關係到種子序，贏球的國立體大取得頭號種子，下一戰將與4號種子台灣體大交手，複賽曾被台體大呂昱廷壓制，陳炫琦則說，「投手不會每場狀況都一樣，我們也有側投投手可以模擬，現在剛打下頭號種子身份，打擊上有百分之百信心。」

4強決賽將在1月18、19日於天母棒球場進行，除了首場就上演的「體大對決」，另一邊由輔仁大學和開南大學交手，2場比賽的勝隊直取冠軍戰資格。

113學年度大專棒球聯賽8強複賽賽果：
1、國立體大 6勝1敗
2、輔仁大學 5勝2敗
3、開南大學 4勝3敗（開南大學6：4台灣體大）
4、台灣體大 4勝3敗
5、文化大學 3勝4敗（文化大學6：4嘉義大學）
6、嘉義大學 3勝4敗
7、中信科大 2勝5敗
8、南華大學1勝8敗

關鍵字： 大專棒球聯賽棒球

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