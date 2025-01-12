響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投



▲響尾蛇隊想要交易蒙哥馬利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊先前以6年2.1億美元（大約68.9億新台幣）合約，網羅塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），根據美國媒體近期報導，球隊有意交易明星左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），換來一位大牌牛棚投手。

目前響尾蛇隊先發投手群包括賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、普法特（Brandon Pfaadt）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）以及尼爾森（Ryne Nelson）都在爭取輪值。

響尾蛇隊之前再補進柏恩斯，小聯盟體系還有台灣左投林昱珉等人待命，隊上先發投手人選眾多，球隊考慮交易蒙哥馬利，爭取其他補強。

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根據美國媒體《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，響尾蛇隊想要交易蒙哥馬利，運用薪資空間去簽下一名大牌的後援投手。

去年蒙哥馬利以1年約轉戰響尾蛇隊，25場出賽，21場先發，戰績8勝7敗，投了117局，被擊出149支安打，包括14支全壘打，83次三振，46次四死球，防禦率6.23，表現明顯不如以往。