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名人堂票選沒投鈴木一朗？　假記者帳號發文被識破

▲鈴木一朗全程英文致詞，感謝水手球團、球迷多年照顧。（圖／達志影像／美聯社）
▲鈴木一朗獲得名人堂票選資格。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

日本傳奇球星鈴木一朗進入2025年名人堂候選名單，外界預測鈴木一朗很有機會全票通過，成為名人堂史上野手第一人，網路上有人自稱紐約大都會隊資深作家，在社群媒體上發文名人堂票選，沒有投給鈴木一朗，引起網上熱議，後來被發現根本沒有這個人。

棒球名人堂下周三將公布新成員，其中鈴木一朗能不是成為史上首位全票入選的野手，名人堂歷史上唯一獲得全票通過是生涯摘下652次救援的洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera），鈴木一朗有機會挑戰史上第一位全票通過的野手。

鈴木一朗在2001年旅美首年獲得美國聯盟新人王、美國聯盟年度最有價值球員、美國聯盟盜壘王，2度取得美聯打擊王、10屆美聯外野金手套，2004年締造單季262安紀錄，連10年單季至少200支安打。

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一名自稱是大都會隊資深作家的古登（Mark Gooden），最近在個人社群PO出名人堂選票，沒有勾選鈴木一朗，只勾選阿特利（Chase Utley）。

這個自稱有投票權的古登還說，「大都會隊球迷可能不喜歡這結果，但這是我今年的投票結果，我思考了很久，並為自己是唯一3度獲普立茲獎，擁有投票權的人而感到自豪。」

這篇發文被網友質疑：「為何沒有一朗？」他竟然回應：「抱歉，他是誰？我不熟悉他的比賽。」不過實際上根本就沒有這位大都會隊資深作家古登，他自稱是3度普立茲獎得主，但在歷屆普利茲獎得牌名單上，根本沒有古登，基本上就是個假帳號。

美國媒體《FANSIDED》在一篇2022年的報導中直言古登是假記者，當時他謊稱收到獨家消息，大都會隊老闆親自前往聖路易紅雀的主場鼓勵大都會球員，查證後完全沒有這一件事。

關鍵字： MLB棒球

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