曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習



▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今日在台北大巨蛋舉辦球星見面會，游擊手曾子祐已接到世界棒球經典賽資格賽集訓通知，曾子祐坦言很驚喜。

今年2月將有世界棒球經典賽資格賽，曾子祐透露，「有收到資格賽詢問，但正選名單還沒有出來，希望能把表現拿出來。」

曾子祐坦言，「蠻驚喜可以挑戰成棒國際賽，當然多少有壓力，但會對自己幫助很多。」

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上季曾子祐出賽115場，擊出123支安打，4支全壘打，36分打點，13次盜壘成功，上壘率0.344，長打率0.336，打擊0.270，獲選年度新人王。

經歷去年第一個一軍球季，曾子祐坦言，「知道一整年體力何時會下降，今年春訓加強身體素質，希望可以把好的表現維持久一點。」

對於新人王的光環，曾子祐坦言，「壓力難免會有，但拿到新人王，讓自己更有信心，也會幫助到表現。」

明天球隊即將開訓，曾子祐表示，「想要在守備上面突破，希望可以進步，失誤減少一點，長打就是順其自然，有好的身體素質，心態與力量都不能改變，不會改變打擊機制與想法，我的角色就是上壘，如果改變的話，可能會影響表現。」

去年季後前往日本參與西武隊秋訓，曾子祐表示，「日本球員蠻注意細節，知道自己需要加強的東西，很常跟教練討論，無論是打擊動作等方面，對自己要求很高，自己也會留下來練習，日本選手接球與傳球動作都很快，無形中也會盡量快，多少就會進步。」

此外，經典賽資格賽中華隊將有張育成在陣中，曾子祐表示，「張育成有他自己的一套，會想跟他學習守備和打擊，內野不管是二壘、三壘都可以練習。」