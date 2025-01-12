運動雲

>

曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習

▲▼中職曾子祐。（圖／記者李毓康攝）
▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹今日在台北大巨蛋舉辦球星見面會，游擊手曾子祐已接到世界棒球經典賽資格賽集訓通知，曾子祐坦言很驚喜。

今年2月將有世界棒球經典賽資格賽，曾子祐透露，「有收到資格賽詢問，但正選名單還沒有出來，希望能把表現拿出來。」

曾子祐坦言，「蠻驚喜可以挑戰成棒國際賽，當然多少有壓力，但會對自己幫助很多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

上季曾子祐出賽115場，擊出123支安打，4支全壘打，36分打點，13次盜壘成功，上壘率0.344，長打率0.336，打擊0.270，獲選年度新人王。

經歷去年第一個一軍球季，曾子祐坦言，「知道一整年體力何時會下降，今年春訓加強身體素質，希望可以把好的表現維持久一點。」

對於新人王的光環，曾子祐坦言，「壓力難免會有，但拿到新人王，讓自己更有信心，也會幫助到表現。」

明天球隊即將開訓，曾子祐表示，「想要在守備上面突破，希望可以進步，失誤減少一點，長打就是順其自然，有好的身體素質，心態與力量都不能改變，不會改變打擊機制與想法，我的角色就是上壘，如果改變的話，可能會影響表現。」

去年季後前往日本參與西武隊秋訓，曾子祐表示，「日本球員蠻注意細節，知道自己需要加強的東西，很常跟教練討論，無論是打擊動作等方面，對自己要求很高，自己也會留下來練習，日本選手接球與傳球動作都很快，無形中也會盡量快，多少就會進步。」

此外，經典賽資格賽中華隊將有張育成在陣中，曾子祐表示，「張育成有他自己的一套，會想跟他學習守備和打擊，內野不管是二壘、三壘都可以練習。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投

響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

富邦悍將強化體能部門　網羅日職資深教練

富邦悍將強化體能部門　網羅日職資深教練

味全龍續約艾璞樂　同步評估新洋砲人選

味全龍續約艾璞樂　同步評估新洋砲人選

統一獅春訓新增室內練習轉播　近距離球星擊掌會

統一獅春訓新增室內練習轉播　近距離球星擊掌會

冷風擋不住熱血球迷　統一獅推出春訓限定明信片

冷風擋不住熱血球迷　統一獅推出春訓限定明信片

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

熱門新聞

富邦悍將強化體能部門　網羅日職資深教練

林昀儒碩士論文登微博熱搜！分析樊振東「慣性技術」　2人私交曝

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

味全龍續約艾璞樂　同步評估新洋砲人選

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦強化體能部門　網羅日職教練

2林昀儒碩士論文分析樊振東！登微博熱搜

3沒被台鋼續約　馬許晧轉任訓練員

4味全續約艾璞樂　評估新洋砲人選

5源田壯亮外遇道歉　老婆決定原諒

最新新聞

1陳傑憲談約沒進展　不排斥行使FA

2談薪沒拉扯　陳柏清主動提複數約

3巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」

4曾子祐WBC資格賽集訓　想找張育成學習

5收經典賽資格賽通知　吳念庭面具「備而不用」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366