味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投



▲味全龍網羅左投勞瑟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／台北報導

味全龍迎接新球季，今年在陣容上持續補強，上禮拜宣布續約洋投艾璞樂（Tyler Eppler），近期再談妥一名有美國職棒大聯盟資歷的新洋投。

去年味全洋投陣容包括鋼龍（Drew Gagnon）、伍鐸（Bryan Woodall）、銳歐（Rio Gomez）、艾璞樂（Tyler Eppler）、荷雷拉（Jasier Herrera）。

伍鐸去年與味全簽下2年複數約，達成9年年資，今年不受洋將登錄限制，鋼龍今年仍有1年約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上禮拜味全領隊丁仲緯曾透露，艾璞樂已經達成續約共識，荷雷拉也完成簽約，銳歐還在洽談中，同時還有一個新面孔的洋投正在接觸，並且持續評估洋砲，人選方面內野、外野都有，內野手以一壘守備為主。

據了解，味全先前與具有大聯盟資歷的勞瑟（Zac Lowther）洽談，經過這段時間確認細節，雙方已經達成加盟共識。

28歲左投勞瑟身高188公分，體重106公斤，2021年和2022年曾上過大聯盟，效力巴爾的摩金鶯隊，總計11場出賽，有6場先發，戰績1勝3敗，防禦率6.94。

去年勞瑟分別待過美國獨立聯盟大西洋聯盟與墨西哥聯盟，大西洋聯盟出賽11場，全部都是先發，戰績4勝0敗，防禦率2.82，至於在墨西哥聯盟出賽5場，有4場先發，拿到2勝1敗，防禦率2.19，近期在多明尼加冬季聯盟登板，共出賽8場，防禦率3.55。

味全領隊丁仲緯表示，「洋投人選還在確認中，後續會一併公布。」