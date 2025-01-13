運動雲

>

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

▲統一獅投手勝騎士。（圖／記者林敬旻攝）
▲勝騎士。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅近期完成續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），目前確認3名洋投，去年勝投、三振雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）至今尚未回覆，據傳勝騎士正在與美國職棒球隊洽談，統一球團也收到消息。

先前獅隊與去年效力日本職棒巨人隊左投蒙德茲簽約，並且補進去年在日職羅德隊左投梅賽斯（Yohander Mendez），加上續約布雷克，已確認3名洋投。

30歲勝騎士上季26場先發，戰績14勝5敗，投了159.1局，被擊出130支安打，包括10支全壘打，送出167次三振，39次四死球，防禦率2.49，包辦勝投王與三振王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅隊去年季後積極想要留下勝騎士，並且開出合約，只是還沒收到正式回覆，勝騎士在去年世界12強賽表現不俗，獲得國外球探關注，據了解，包括美職球隊與墨西哥聯盟球隊都有興趣，由於勝騎士職棒生涯沒有上過大聯盟，心中一直有登上大聯盟的夢想，近期傳出有機會獲得大聯盟春訓的條件，同時正在洽談合約細節，傾向留在國外發展。

按照目前狀況，勝騎士返台效力可能性不高，統一領隊蘇泰安表示，「開給勝騎士的合約，也符合他的身價，球隊盡最大努力，差不多有韓國職棒的水準，要看他的決定，如果他想要留在國外發展，也只能祝福他，很感謝他這兩年對球隊的貢獻。」

蘇泰安坦言，「知道勝騎士有想要上大聯盟的目標，大聯盟是更大的舞台，他也有向球隊說明。」

目前獅隊已經展開第一階段開訓，開季規劃找4到5名洋投，蘇泰安透露，「名單上還有3到4位洋投，實力都非常不錯，目前正在評估，也會啟動洽談新洋投的計畫。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

談薪過程「沒太多拉扯」　陳柏清主動提出複數約

談薪過程「沒太多拉扯」　陳柏清主動提出複數約

曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習

曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投

響尾蛇想要「大牌」牛棚　打算交易明星先發左投

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

富邦悍將強化體能部門　網羅日職資深教練

富邦悍將強化體能部門　網羅日職資深教練

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

熱門新聞

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

性平會記錄稱「跨性別」遭疑陷害林郁婷　教育部：文字簡略誤解

陳傑憲談約暫時沒進展　未來不排斥行使FA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

2杭州亞運象棋金牌3大師遭終身禁賽

3湖人、太陽爭搶黃蜂213公分長人

4收經典賽資格賽通知　吳念庭面具「備而不用」

5性平會記錄遭疑陷害林郁婷　教育部回應

最新新聞

1勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

2湖人、太陽爭搶黃蜂213公分長人

3鋼鐵人差點27分大逆轉勇士

4兩隊洋將飆分秀！夢想家霍爾曼轟退雲豹

5性平會記錄遭疑陷害林郁婷　教育部回應

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366