勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案



▲勝騎士。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅近期完成續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），目前確認3名洋投，去年勝投、三振雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）至今尚未回覆，據傳勝騎士正在與美國職棒球隊洽談，統一球團也收到消息。

先前獅隊與去年效力日本職棒巨人隊左投蒙德茲簽約，並且補進去年在日職羅德隊左投梅賽斯（Yohander Mendez），加上續約布雷克，已確認3名洋投。

30歲勝騎士上季26場先發，戰績14勝5敗，投了159.1局，被擊出130支安打，包括10支全壘打，送出167次三振，39次四死球，防禦率2.49，包辦勝投王與三振王。

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獅隊去年季後積極想要留下勝騎士，並且開出合約，只是還沒收到正式回覆，勝騎士在去年世界12強賽表現不俗，獲得國外球探關注，據了解，包括美職球隊與墨西哥聯盟球隊都有興趣，由於勝騎士職棒生涯沒有上過大聯盟，心中一直有登上大聯盟的夢想，近期傳出有機會獲得大聯盟春訓的條件，同時正在洽談合約細節，傾向留在國外發展。

按照目前狀況，勝騎士返台效力可能性不高，統一領隊蘇泰安表示，「開給勝騎士的合約，也符合他的身價，球隊盡最大努力，差不多有韓國職棒的水準，要看他的決定，如果他想要留在國外發展，也只能祝福他，很感謝他這兩年對球隊的貢獻。」

蘇泰安坦言，「知道勝騎士有想要上大聯盟的目標，大聯盟是更大的舞台，他也有向球隊說明。」

目前獅隊已經展開第一階段開訓，開季規劃找4到5名洋投，蘇泰安透露，「名單上還有3到4位洋投，實力都非常不錯，目前正在評估，也會啟動洽談新洋投的計畫。」