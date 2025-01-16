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中信兄弟年度口號「進化」　菜鳥變身偶像團體

▲中信兄弟春訓。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟春訓。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟將在2月3日於屏東中國信託公益園區正式展開春訓，今日搶先公布中信兄弟年度口號為「進化」，展現兄弟們在奪冠後仍會持續強化的決心。

在年度開訓典禮中，特別於「菜鳥日」活動環節，新秀們也將「進化」為偶像團體成員與球迷朋友見面，屆時球團也將公布新教練團成員。

去年球季，中信兄弟喊出「進取」作為年度口號，展現出堅強的團隊戰力，並拿下年度第一「進擊」季後賽。隨後，也在兄弟們的齊心協力下，順利拿下隊史第十座年度總冠軍！

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今年度，兄弟延續這股前「進」的氣勢，宣示球隊將於各個層面不斷「進化」，鼓勵球員們都能超越自我，並透過即將到來的春訓增強實力，呼應平野恵一總教練的哲理，以「挑戰者心態」面對全新賽季，目標拿下二連霸。

2025球季開訓典禮「菜鳥日」活動也將全面「進化」升級！在2024季中選秀會中信兄弟選進的11位新秀們，將一改過去「菜鳥日」搞笑裝扮的傳統，化身為偶像團體表演方式登場，將為現場球迷帶來當紅歌曲《APT.》、大勢女團《aespa》的破億神曲《Whiplash》，還將唱跳跨世代男團《Energy》的經典舞曲《放手》，除了展現個人表演能力以外，也要考驗小象們的團隊默契。

中信兄弟開訓典禮將於2月3日早上11點正式開始，「菜鳥日」也會在春訓開訓典禮活動中登場，屆時球團將於當日上午10點半開放屏東中國信託公益園區，提供球迷朋友免費入場觀禮，邀請球迷們到「Ping Dong」為兄弟們加油打氣。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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