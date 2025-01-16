運動雲

>

阿隆索合約還沒談好　大都會探詢交易小葛雷諾

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）
▲大都會隊探詢交易小葛雷諾的可能性。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會隊一壘手阿隆索（Pete Alonso）正在洽談續約，根據紐約媒體《SNY》報導，如果雙方無法達成共識，大都會可能會有其他備案，包括探詢交易多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）可能性。

阿隆索去年球季轟出34發全壘打，打擊率0.240，為了尋找更好身價，選擇投入自由球員市場，但近期各隊陸續補強一壘手，選擇機會越來越少，大都會隊仍有意願續約。

先前傳出阿隆索團隊向大都會開出3年合約，並且附帶逃脫條款，但雙方還沒有達成任何協議，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）提到，大都會隊有對阿隆索合約年份與金額的底線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬提諾也說，如果大都會簽不回阿隆索，需要其他替代方案，包括重新簽回外野手溫克（Jesse Winker），休季期間曾與藍鳥隊討論過交易重砲小葛雷諾的可能性，但這些對話只是詢問階段，還有很多變數。

馬提諾提到，大都會隊目前持續專注與阿隆索的洽談，其他方案都只是選項之一。

阿隆索大聯盟生涯出賽846場出賽，累積781支安打，還有226轟，586分打點，打擊率0.249，共有4次入選明星賽，曾在2019年拿到國家聯盟全壘打王與國聯新人王。

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

名人堂票選沒投鈴木一朗？　假記者帳號發文被識破

名人堂票選沒投鈴木一朗？　假記者帳號發文被識破

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

當兵沒碰到槍　陳文杰服完兵役不懷念

談薪過程「沒太多拉扯」　陳柏清主動提出複數約

談薪過程「沒太多拉扯」　陳柏清主動提出複數約

曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習

曾子祐驚喜受邀WBC資格賽集訓　想找張育成學習

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

收到經典賽資格賽通知　吳念庭訂製面具「備而不用」

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

接到WBC資格賽詢問　王柏融：中華隊是每個人夢想

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

沒被台鋼雄鷹續約　21歲馬許晧轉任訓練員

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

熱門新聞

12強英雄林家正也獲WBC資格賽徵詢！健康狀況是關鍵

收到Line了！陳子豪有望首披國家隊戰袍　笑稱不要扯後腿

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

江坤宇24歲月薪衝60萬！兄弟端複數約綁人　含3年版本

林鉑濬加盟水手！下周正式簽約 合約總值逾50萬美元

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強英雄林家正也獲資格賽徵詢！

2收到Line了！陳子豪將首披國家隊戰袍

3味全龍補新外援　敲定大聯盟左投

4江坤宇月薪衝60萬！兄弟開長約綁人？

5林鉑濬加盟水手！簽約金曝光

最新新聞

1阿隆索合約沒談好　大都會探詢小葛雷諾

2溫班亞瑪回應交換球衣被拍賣！

3雷霆福星倒下　哈爾特斯泰腿傷休1周

4國際球員簽約開跑！3隊等佐佐木？

5名人堂沒投一朗？　假記者被識破

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366