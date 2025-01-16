阿隆索合約還沒談好　大都會探詢交易小葛雷諾



▲大都會隊探詢交易小葛雷諾的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會隊一壘手阿隆索（Pete Alonso）正在洽談續約，根據紐約媒體《SNY》報導，如果雙方無法達成共識，大都會可能會有其他備案，包括探詢交易多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）可能性。

阿隆索去年球季轟出34發全壘打，打擊率0.240，為了尋找更好身價，選擇投入自由球員市場，但近期各隊陸續補強一壘手，選擇機會越來越少，大都會隊仍有意願續約。

先前傳出阿隆索團隊向大都會開出3年合約，並且附帶逃脫條款，但雙方還沒有達成任何協議，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）提到，大都會隊有對阿隆索合約年份與金額的底線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬提諾也說，如果大都會簽不回阿隆索，需要其他替代方案，包括重新簽回外野手溫克（Jesse Winker），休季期間曾與藍鳥隊討論過交易重砲小葛雷諾的可能性，但這些對話只是詢問階段，還有很多變數。

馬提諾提到，大都會隊目前持續專注與阿隆索的洽談，其他方案都只是選項之一。

阿隆索大聯盟生涯出賽846場出賽，累積781支安打，還有226轟，586分打點，打擊率0.249，共有4次入選明星賽，曾在2019年拿到國家聯盟全壘打王與國聯新人王。