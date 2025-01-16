金河成下一站未定　美媒點名巨人、水手最適合



▲金河成合約尚未定案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

聖地牙哥教士隊韓國游擊手金河成選擇跳脫合約，沒有執行今年800萬美元合約，成為自由球員，由於右肩手術，趕不上開季，根據大聯盟官網記者莫羅西（Jon Morosi）點出適合的球隊。

去年8月中金河成右肩受傷，決定動手術治療，球季提前報銷，上季出賽121場，11發全壘打，47分打點，打擊率0.233，2023年金河成曾拿到國家聯盟工具人金手套獎，球季結束後，放棄執行合約，決定進入自由市場，但至今尚未有確定動向。

美國記者莫羅西這兩天上節目受訪，分享目前自由市場狀況，同時包括聊到金河成，因為傷勢開刀的關係，趕不上開季，也是現階段談約進度較為緩慢的原因。

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莫羅西提到，西雅圖水手隊與舊金山巨人隊都是適合金河成的球隊，雖然兩隊都已經在休季期間進行補強，其中巨人隊以7年約網羅游擊手阿德梅斯（Willy Adames），水手隊則是簽下37歲老將索拉諾（Donovan Solano）。

不過莫羅西認為，只要金河成傷勢復原，依舊有很大發揮空間，因為他可以守二壘、三壘、游擊，依照目前復健進度，回歸的時間點應該會在5月。