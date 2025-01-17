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阿隆索還沒搞定　大都會1年約簽回明星外野手

▲大都會溫克（Jesse Winker）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）
▲大都會隊續約溫克。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會31歲明星外野手溫克（Jesse Winker）去年季後合約到期，根據美國媒體報導，雙方簽下1年800萬美元（大約2.6億新台幣）合約。

溫克上季原本待在華盛頓國民隊，季中被交易到大都會隊，整年累積出賽145場，14發全壘打，58分打點，打擊率0.253，上壘率0.360，長打率0.405，還有14次盜壘成功，季後選擇進入自由市場。

溫克曾在2021年入選明星賽，擔任國家聯盟先發外野手，大聯盟生涯總計755場出賽，95支全壘打，324分打點，打擊率0.262。

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大都會隊目前正在與一壘手阿隆索（Pete Alonso）洽談續約事宜，但仍充滿著變數，如果簽不回阿隆索，需要其他替代方案，包括簽回溫克，穩固打線火力。

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，大都會隊與溫克達成1年800萬美元合約，其中有100萬美元是簽約金，這份合約等待體檢通過生效。

去年溫克在季後賽出賽10場，打擊率0.318，包括1支全壘打，2支三壘安打，貢獻4分打點，OPS有1.168，防守方面可以勝任所有三個外野位置。

關鍵字： MLB棒球

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