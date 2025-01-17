腰傷出現「奇蹟」　呂偉晟拚復出：很久沒有這麼舒服



▲呂偉晟投入春訓測試。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍25歲投手呂偉晟由於近年受到腰傷困擾，去年季中申請任意引退，但先前傳出有意重返投手丘，傷勢逐漸復原，過程十分神奇。

去年6月23日味全在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，呂偉晟在第8局上場，面對林安可投出四壞球保送，後來被換下場，傳出因為生涯規劃，腰部有傷勢，後來聯盟公告任意引退。

先前去年11月傳出呂偉晟傷勢好轉，參與味全秋訓，球隊希望透過春訓測試，整體評估是否能重新回來當投手。

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按照聯盟規章，雖然呂偉晟已經提出任意引退申請，但可以申請復籍，回到原球團效力。

想要重新當選手，呂偉晟透露，「先前因為腰傷，到各處找醫生檢查，評估都認為傷勢不會好，會壓迫到腰的神經，腳會一直感覺麻，甚至也去打打高濃度血小板血漿注射治療（PRP），但醫生不保證一定會復原，恢復機率很低。」

呂偉晟坦言，「任意引退後，因為當兵的關係要去體檢，才發現傷勢意外的好了，原先腰部其中一節的關節軟骨被磨掉，影響到投球，不過現在竟然長回來了。」

先前參加球隊秋訓，呂偉晟提到，「如果身體允許，當然想要繼續投球，有在秋訓嘗試丟球，很久沒有這麼舒服的感覺，不會有覺得怪怪的感覺，也不會覺得痛。」