1年約續留強打杜蘭　紅襪避免薪資仲裁



▲杜蘭續約紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

根據美國媒體報導，波士頓紅襪隊與陣中明星強打杜蘭（Jarren Duran）續簽1年385萬美元（約新台幣1.26億元）合約，包括2026年800萬美元的球隊選擇權，並且避免薪資仲裁。

28歲杜蘭去年打出生涯年，總計160場出賽，敲出191支安打，包含48支二壘安打，14支三壘安打，21發全壘打，75分打點，還有34次盜壘成功，都寫下生涯單季新高。

尤其杜蘭的二壘打和三壘打產量，是全聯盟最多，打擊率0.285，上壘率0.342，長打率0.492。

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季後杜蘭首度取得薪資仲裁資格，希望年薪從76萬美元增加到400萬美元，原本紅襪隊只開350萬美元，經過協商之後，決定簽下1年385萬美元合約，年薪為375萬美元，內含10萬美元買斷金，並附帶2026年800萬美元的球隊選擇權。

根據美媒《ESPN》報導，如果杜蘭在美國聯盟最有價值球員投票中排名前20，選擇權的價碼將增加到900萬美元，如果進入前10名，將升至1000萬美元，如果進入前5名，則是1100萬美元，如果拿下美聯最有價值球員，將會拿到1200萬美元。

另外，如果杜蘭未進入前20名，但入選年度第2隊，選擇權為850萬美元，今年可以透過打席數，最高可拿到15萬美元激勵獎金，其中達到450、500和550個打席數，可各獲得5萬美元。