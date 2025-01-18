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「虎之潛水艇」開往費城人　青柳晃洋參加大聯盟春訓

▲阪神隊投手青柳晃洋。（圖／取自阪神官方臉書）
▲青柳晃洋加入費城人。（圖／取自阪神官方臉書） 

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒阪神虎31歲王牌投手「虎之潛水艇」青柳晃洋去年透過入札制度挑戰大聯盟，但一直沒有下文，如今終於有好消息傳出，將與費城費城人隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓。

根據大聯盟官方消息，費城人與青柳晃洋簽下小聯盟合約，並有大聯盟春訓邀請，力拚進入大聯盟開季名單。

青柳晃洋在日職154場出賽，投了898.1局，戰績61勝47敗、防禦率3.08，拿過2次中央聯盟勝投王，還有1次中央聯盟防禦率王，生涯兩度入選過明星賽，同時也是東京奧運金牌成員之一。

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先前青柳晃洋曾表態，為了一圓旅美夢，就算是小聯盟合約也會接受，去年表現平平，先發12場，戰績2勝3敗，投了61局，防禦率3.69。

根據美國媒體《NBC Sports》報導，費城人新賽季先發輪值，預計會由惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、魯薩多（Jesus Luzardo）等人。

牛棚方面也有羅曼諾（Jordan Romano）、斯特拉姆（Matt Strahm），青柳晃洋想要上到大聯盟，必須拿出更好表現。

關鍵字： MLB棒球

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