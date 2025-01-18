張皓崴、林泓弦赴沖繩訓練有心得　爭取更多一軍出賽



▲統一獅隊張皓崴。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅培訓潛力新秀，去年季後球團規劃林泓弦、張皓崴前往沖繩打冬季聯盟，透過不同環境練習與訓練，讓他們兩位新秀無論在心態與球技都一年比一年更進步。

林泓弦、張皓崴都是第一次出國參與賽事及訓練，異口同聲表示，「這是訓練最大的收穫，在於打擊方面收穫良多，去透過教練指導，更懂得如何運用自己的力量，讓每一次的揮擊都能紮實。」

2023年季中選秀林泓弦與張皓崴，分別以第二輪及第六輪加入獅隊，這次前往日本沖繩參與冬季聯盟，隊友包括日本職棒育成選手以及美國職棒小聯盟球員。兩人剛加入時都很緊張，不過透過一段時間的比賽及訓練，不僅交到許多朋友。

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張皓崴提到，「原本比較怕的是語言不通，但到那邊之後才發現，棒球無國界，是真的可以靠棒球和肢體語言就能溝通。」

而林泓弦則觀察到日本選手真的很自律，當球場一開門，他們就會立刻先去熱身、打擊，確實讓人印象非常深刻。

2024年球季林泓弦在一軍出賽10場，敲出2支安打、2分打點，打擊率0.167，生涯首次先發出賽就是大前輩「嘟嘟」潘威倫先發，林泓弦回憶當時，「上去的時候很緊張，只知道打來的球都不能漏接，也體會到原來一軍就是這種感覺。」提到今年球季目標，林泓弦希望自己能越來越靠近學長的腳步，想辦法練得更壯一點。

此外，有「喵以豪」稱號的張皓崴，去年在二軍出賽58場、一軍出賽6場，季末更被帶進挑戰賽以及總冠軍賽名單，對於今年球季的目標，張皓崴表示，「想要加強守備，不管是內野還是外野，都想要增進自己的實力，希望教練有需要工具人時，第一個就想到自己。」



▲統一獅隊林泓弦。（圖／統一球團提供）