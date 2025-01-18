運動雲

>

張皓崴、林泓弦赴沖繩訓練有心得　爭取更多一軍出賽

▲統一獅隊張皓崴。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊張皓崴。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅培訓潛力新秀，去年季後球團規劃林泓弦、張皓崴前往沖繩打冬季聯盟，透過不同環境練習與訓練，讓他們兩位新秀無論在心態與球技都一年比一年更進步。

林泓弦、張皓崴都是第一次出國參與賽事及訓練，異口同聲表示，「這是訓練最大的收穫，在於打擊方面收穫良多，去透過教練指導，更懂得如何運用自己的力量，讓每一次的揮擊都能紮實。」

2023年季中選秀林泓弦與張皓崴，分別以第二輪及第六輪加入獅隊，這次前往日本沖繩參與冬季聯盟，隊友包括日本職棒育成選手以及美國職棒小聯盟球員。兩人剛加入時都很緊張，不過透過一段時間的比賽及訓練，不僅交到許多朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張皓崴提到，「原本比較怕的是語言不通，但到那邊之後才發現，棒球無國界，是真的可以靠棒球和肢體語言就能溝通。」

而林泓弦則觀察到日本選手真的很自律，當球場一開門，他們就會立刻先去熱身、打擊，確實讓人印象非常深刻。

2024年球季林泓弦在一軍出賽10場，敲出2支安打、2分打點，打擊率0.167，生涯首次先發出賽就是大前輩「嘟嘟」潘威倫先發，林泓弦回憶當時，「上去的時候很緊張，只知道打來的球都不能漏接，也體會到原來一軍就是這種感覺。」提到今年球季目標，林泓弦希望自己能越來越靠近學長的腳步，想辦法練得更壯一點。

此外，有「喵以豪」稱號的張皓崴，去年在二軍出賽58場、一軍出賽6場，季末更被帶進挑戰賽以及總冠軍賽名單，對於今年球季的目標，張皓崴表示，「想要加強守備，不管是內野還是外野，都想要增進自己的實力，希望教練有需要工具人時，第一個就想到自己。」

▲統一獅隊林泓弦。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊林泓弦。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

佐佐木朗希助陣組成豪華輪值　道奇鞏固「邪惡帝國」地位

佐佐木朗希助陣組成豪華輪值　道奇鞏固「邪惡帝國」地位

林華韋帶隊飛日本訓練　富邦農曆年後換投手出發

林華韋帶隊飛日本訓練　富邦農曆年後換投手出發

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

12強深受中華隊感動　栗山英樹期待台灣交流戰

「虎之潛水艇」開往費城人　青柳晃洋參加大聯盟春訓

「虎之潛水艇」開往費城人　青柳晃洋參加大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

離夢想更近一步　莊陳仲敖首次獲邀大聯盟春訓

1年約續留強打杜蘭　紅襪避免薪資仲裁

1年約續留強打杜蘭　紅襪避免薪資仲裁

藤浪晉太郎小聯盟約轉戰水手　大聯盟春訓拚東山再起

藤浪晉太郎小聯盟約轉戰水手　大聯盟春訓拚東山再起

火腿3月來台首波球員名單　伊藤大海、萬波中正入列

火腿3月來台首波球員名單　伊藤大海、萬波中正入列

腰傷出現「奇蹟」　呂偉晟拚復出：很久沒有這麼舒服

腰傷出現「奇蹟」　呂偉晟拚復出：很久沒有這麼舒服

統一獅法治教育　宣導反酒駕、拒簽賭等5大主題

統一獅法治教育　宣導反酒駕、拒簽賭等5大主題

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇！　與大谷、山本組日三本柱

能投165公里佐佐木朗希簽約金2.1億　與大谷、山本共創首見紀錄

英超史上之最！曼城10年長約綁定神鋒哈蘭德　周薪近2000萬

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

外媒爆教士退出佐佐木朗希爭奪戰！將簽下190公分多明尼加左投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

2快訊／佐佐木朗希確定加盟道奇

3佐佐木朗希將與大谷、山本共創首見紀錄

4曼城10年約綁定神鋒　周薪近2000萬

5快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

最新新聞

1道奇塞揚強投賑災：野火令人心碎

2鄉村Kobe轟38分！聯手詹皇空接暴扣

3搶輸道奇　洋基迷：田中是永遠的王牌

4張皓崴、林泓弦訓練　爭一軍出賽

5佐佐木助陣組輪值　道奇「邪惡帝國」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366